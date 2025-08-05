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搶攻CoWoS散熱材料 勤凱散熱膏送封測大廠認證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
勤凱董事長曾聰乙（左）和副董事長莊淑媛看好今年營收和獲利有機會再創新高。圖／本報資料照片
勤凱董事長曾聰乙（左）和副董事長莊淑媛看好今年營收和獲利有機會再創新高。圖／本報資料照片

電子材料大廠勤凱（4760）積極搶進AI新材料，再傳好消息。新開發先進封裝CoWoS散熱材料TIM1散熱膏（Thermal Interface Material 1，熱介面材料），已送樣封測大廠進行驗證，有機會成為新的散熱材料。由於TIM1散熱膏直接塗布在晶片上，直接影響晶片表現，這項新產品是勤凱技術的重要突破。

勤凱表示，TIM熱介面材料分為兩種TIM1、TIM2，前者技術門檻更高，不但與晶片直接接觸、需要更高效率散熱、還要填補晶片與均熱片微小空隙，降低熱阻。散熱膏有望與現行的石墨烯、銦片，在新一輪的冷革命中，一較長短。

勤凱副董事長莊淑媛解釋，每一代新的AI晶片，就需要更高效率的散熱方式。國際材料大廠都有開發相關產品，但先進封裝產品要經過反覆認證，認證時間比特化品還長，勤凱以機動性與效率性，嘗試積極打入CoWoS供應鏈，一舉獲得多項認證機會。若能順利導入，將對營運帶來改變。

勤凱積極轉型，第2季營收已衝上14季以來新高，7月營收公告1.51億元，繼續走高。7月營收呈現月、年雙增，為連續第27個月營收維持年成長。累計前七月營收為9.96億元，年增31.12%。公司認為，本季有望擺脫匯率等不利因素，業績繼續有感成長。

公司第2季因受到台幣匯率急升之影響，每股純益0.5元，年減75%、且單季毛利率降至19%。但若還原匯率損失等一次性影響，第2季獲利為2.1元，年增4%。莊淑媛表示，第3季營運展望正向，只要匯率不再急升，各項財務數字可望回升至正常水準。

勤凱近期新品連發，除先進封裝CoWoS散熱材料TIM1散熱膏之外，還有利基型產品「合金膏」，已開始小量出貨國內知名軟式印刷電路板大廠，應用於AI伺服器高速傳輸，下半年出貨進入上升期，明年貢獻度開始增加。

CoWoS 營收

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