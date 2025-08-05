中華電法說會／搶進國內外企業AIDC代建需求 拿下10億元訂單

電信龍頭中華電信（2412）5日舉行線上法說，會中公布企業客戶需求暢旺，搭上AI熱潮，中華電信協助企業客戶在國內、外建置AI資料中心（AIDC），取得專案金額超過10億元。未來將持續爭取台商高科技產業海外布局商機，瞄準AIDC建廠機會，成為國際AIDC產業鏈一環

中華電信表示，2025年第2季集團企業客戶資通訊營收年增27%，其中資通訊經常性營收年增25%，企業客戶新興業務營收年增37%，其中，5G企業專網年增150%，AIoT年增71%，IDC年增四成，雲端服務年增11%。

搭上AI基礎建設熱潮，中華電信除提供AIDC服務，同時也協助企業客戶打造AIDC，完整AIDC需要的網路傳輸、電力、散熱及冷卻系統等整體解決方案。

中華電信總經理林榮賜指出，為企業客戶在國內、外建置AI資料中心，成功取得之專案金額合計超過10億元。

此外，AI應用也蓬勃發展，林榮賜指出，取得大型石化業者AI應用專案，提供影像辨識及AOI視覺檢測解決方案，並可擴大複製於其他化工產業，更取得智慧監控專案，運用IDC、AIoT、資安與VPN服務，協助建置全國矯正機構之遠端監控作業平台。

國際客戶也屢傳捷報，隨著台灣廠商加速全球布局，中華電信表示，取得網通產業客戶於越南廠房建設案，未來將提供ICT整合服務，相關營收預計於2025年下半年認列，此外，成功取得新加坡高科技領導企業的ICT專案合約，進一步強化本公司在東南亞市場營運表現。

中華電信國際子公司今年第2季營收年減41%，主因為去年同期日本及美國子公司皆有一次性大額專案認列，基期墊高，未來將持續爭取台商高科技產業海外布局商機，瞄準AIDC建廠機會，成為國際AIDC產業鏈一環，而東南亞第2季ICT貢獻仍有雙位數成長，未來需求可望持續成長。