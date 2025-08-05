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國碩攜手工研院 開發冷板散熱技術搶食AI商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國碩攜手工研院， 開發冷板散熱技術， 搶食AI商機。圖／國碩提供
國碩攜手工研院， 開發冷板散熱技術， 搶食AI商機。圖／國碩提供

太陽能廠國碩 (2406) 今天宣布與工研院合作，將自行開發的直接成型鰭片技術導入工研院的冷板散熱技術，搶攻人工智慧（AI）應用商機。

國碩指出，旗下的直接成型鰭片技術採用鑽石磨料進行高精度加工，可精密成型高深寬比、一維或二維排列鰭片，可搭配工研院開發的直接液冷、浸沒式散熱和均溫板等技術。

國碩表示，目前正與工研院討論技術合作，並將進行後續測試驗證。雙方在開放運算計畫（OCP）亞太高峰會共同展出相關樣品。

國碩指出，將持續深耕綠能領域，在台灣擁有12MW太陽能電廠，以及17.5MW儲能設施，此外，轉投資公司也擁有約105MW太陽能電廠，每年可產出1.46億度綠電。

國碩也宣布攜手創奕能源打造「新埔創奕智能科技園區」，整合客製化廠房建置，將智能倉儲系統導入，以智慧製造為核心，協助客戶實現供應鏈優化與彈性生產，為國碩長期發展注入新動能，強化整體競爭優勢。

國碩 工研院 太陽能電廠

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