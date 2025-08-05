微星OCP APAC 2025展出 DC-MHS與MGX伺服器平台

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）於OCP APAC 2025展出多款專為現代資料中心打造的模組化伺服器平台，展現微星以開放式架構、模組化設計及工作負載最佳化的硬體配置，驅動未來運算的實力。本次展出包括支援21” ORv3與19” EIA機架的AMD（超微） DC-MHS平台，針對雲端基礎架構提供可擴展且高能源效率的解決方案；同時推出基於NVIDIA（輝達） MGX架構的GPU伺服器，專為高密度AI應用場景設計，如大型語言模型（LLM）訓練與推論，滿足雲端與AI部署的多元與彈性需求。

「開放式與模組化架構正在重新定義未來運算。微星透過符合OCP標準與NVIDIA MGX架構的伺服器平台，協助客戶降低系統整合複雜度，加速擴展規模，滿足雲原生與AI驅動環境的多元需求。」MSI微星科技企業平台解決方案 總經理許言聞表示。

微星DC-MHS平台搭載單路AMD EPYC 9005處理器與每節點支援12個DDR5記憶體插槽，提供高效能與高頻寬，適用於資料密集型與平行運算工作負載。平台採用模組化OCP DC-MHS架構並整合DC-SCM2管理模組，強化異廠相容性，簡化部署與維護流程，是雲端與超大規模資料中心的理想解決方案。

CD281-S4051-X2採用2OU 2節點設計，支援21”ORv3機架與48Vdc電源，搭載EVAC散熱設計（每節點支援高達500W TDP）與每節點支援12個E3.S PCIe 5.0 NVMe儲存插槽，提供高密度、前置存取的儲存配置，適合高效能與高I/O密集的應用場景。

採用2U 4節點設計，適配19”EIA機架，實現有限空間內的極致運算密度。每節點支援最高400W氣冷或500W液冷處理器，並搭載前置U.2 NVMe儲存插槽，滿足通用型與規模化應用的靈活部署需求。

採用NVIDIA MGX模組化架構， CG480-S5063 採用2:8:5的CPU：GPU：NIC交換式拓撲設計，支援雙路Intel Xeon® 6處理器與多達8張FHFL 600W GPU，兼容NVIDIA H200 NVL與NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition等高階模型訓練GPU。平台具備32個DDR5記憶體與20個PCIe 5.0 E1.S儲存插槽，提供強大運算密度、高速資料吞吐能力及模組化擴展彈性，是次世代LLM與深度學習訓練的理想平台。