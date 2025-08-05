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定穎法說會／總座：沒有客戶要求供應鏈一起負擔對等關稅

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

車用PCB廠商定穎投控（3715 ）5日召開法說會，總座劉國瑾說，定穎直接銷售到美國的營收占比不到5%，且貿易條件都採用由客戶支付關稅，故目前沒有受到影響，也沒有客戶要求供應鏈一起負擔美國對等關稅的情形。

定穎投控說，關稅議題上，外界擔心上半年廠商提前拉貨，當關稅一公布衝擊下半年出口。好消息是，全球AI需求具基本面支撐。證據就在，Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續擴大資本支出，推動AI及伺服器需求。

定穎投控說，而台灣出口結構中，七成是電子與資通訊，但4月幾乎全部都被美國列入豁免清單，也不適用此次對等關稅。因此，目前市場對全年經濟成長仍偏樂觀。定穎直接銷售到美國的營收占比不到5%，且貿易條件都採用由客戶支付關稅，故目前沒有受到影響，也沒有客戶要求供應鏈一起負擔美國對等關稅的情形。

PCB 關稅 美國

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