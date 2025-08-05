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員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

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美要台積電入股英特爾換低關稅？台積電重申「沒興趣！」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

針對鏡週刊揭露，美國要求台灣若想與日、韓享有同等15%關稅，必須「台積電入股英特爾49％」或「再投資4000億美元」兩條路，讓護國神山一夜成了國際談判桌上的主角。

台積電今日不對再投資4000億美元做任何評論，強調對等關稅是兩國談判協定稅率，不是任何一家企業可擔負任的責任；至於台積電是否要投資英特爾，台積電董事長魏哲家稍早已向全球宣告「沒興趣！」，不會因這次談判，再涉入這個議題。

先前川普政府在提出對等關稅前，華爾街也傳出台積電與英特爾的合資、技術授權，魏哲家在主持法說會被問及此事時說：「目前沒有與其他公司合資、技術授權等的任何討論。」直接打臉市場傳聞。

台積電 英特爾

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