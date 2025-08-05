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員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

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台積電員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電回應：「徹查到底！」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今證實2奈米先進製程資料外洩開除多名員工，表示對於損害公司利益的行為絕對徹查到底。圖／本報資料照
台積電今證實2奈米先進製程資料外洩開除多名員工，表示對於損害公司利益的行為絕對徹查到底。圖／本報資料照

台積電今日證實2奈米先進製程資料外洩開除多名員工，台積電表示因及早發現，立刻做出懲處行動，但因還不知有多少人涉案，公司對於損害公司利益的行為，絕對徹查到底。

以下是台積電回覆全文：

近期台積公司在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，台積公司已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，台積公司不便就細節多做說明。

台積公司對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。我們致力於保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益，將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，確保公司競爭優勢及營運穩定。

奈米 台積電

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