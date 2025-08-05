NVIDIA AI成後盾！趨勢科技以數位孿生 打造主動式防護

網路資安大廠趨勢科技（4704）5日發表一項劃時代的全新資安韌性模型，重新定義企業主動式防護。對此，團隊透露，趨勢科技的Digital Twin數位孿生技術，將使得企業能在複雜多樣化的數位環境當中模擬真實世界的資安威脅、驗證自己的防禦能力，並且即時調整政策。對此，NVIDIA代理式AI資深工程總監Bartley Richardson表示，網路資安情勢瞬息萬變，企業需要一套主動式解決方案來讓他們在威脅發生之前搶先預測及防範潛在威脅。趨勢科技的網路資安數位孿生技術採用NVIDIA NIM微服務來為企業基礎架構提供AI驅動的防護。

Bartley Richardson表示，這套模型的核心是趨勢科技先進的代理式AI與業界率先導入的網路資安數位孿生技術。趨勢科技能建立高準度持續更新的企業基礎架構模擬環境，讓資安團隊將風險視覺化，安全地測試各種情境，進而迅速做出資料驅動的決策來提升韌性並減少業務中斷。

團隊表示，從定期性評估轉換至持續性智慧模擬，象徵了主動式網路資安的重大演進。不僅讓企業能隨時搶先敵人一步來強化自己的環境以避開網路資安威脅，同時還能有自信地保護關鍵營運，應付不斷變化的威脅情勢。這項技術能讓資安實務從「靜態被動反應」變成「動態主動預測」，不論在各種關鍵應用情境下都能獲得可衡量的改善。

Northeast Georgia Health System技術長Stuart Samples表示，趨勢科技的數位孿生方法徹底改變了我們即時掌握風險的能力，協助捕捉我們不知道的威脅，減輕團隊處理緊急狀況的壓力，同時更有信心地推動創新。他指出，網路資安Digital Twin技術是以NVIDIA加速運算與NVIDIA AI Enterprise軟體為後盾，包括NVIDIA NIM微服務在內。這套企業級軟體能提供代理式AI模型、最佳化推論及安全可擴充的部署方式，結合了API的簡易性與自我代管基礎架構的彈性，在AI的驅動下精準強化網路資安成果。

事實上，這套Digital Twin模型將協助企業主動管理整個基礎架構的風險，從地端到雲端、從IT到OT、從傳統系統到次世代AI驅動系統。隨著政府和產業領導人加速AI基礎架構的投資，趨勢科技的數位孿生方法能幫助客戶做出更明智的風險決策，並改善企業整體的資安營運。

IDC安全與信任部門集團副總裁Frank Dickson表示，隨著威脅移轉至OT，主動式防護也變得至關重要。趨勢科技的Digital Twin技術帶來了一種新的企業網路資安運作模型，那就是模擬。有時候就連探測生產網路都可能造成停機，這樣就很難發掘漏洞，也無法驗證補救措施。持續循環的攻擊模擬與防禦驗證，已成為一種很有價值的工具，能確保企業隨時搶先資安威脅一步，同時又能避免觸碰某些脆弱又敏感的營運環境。

團隊表示，這套模型是趨勢科技一系列創新導向專案的最新消息，其目的在協助網路資安人員駕馭AI、彌補人員技能差距，並且改善資安成果。而團隊於今年三月也已宣布將其Trend Cybertron AI模型與代理框架開源，藉此加速自主式網路資安代理的發展。這次更進一步擴大涵蓋到GenAI工作負載的防護以及主權AI基礎架構的最新發展。

趨勢科技企業平台長金敬秀表示，企業正努力保護複雜、動態的基礎架構環境，來防範適應力強且 廣泛採用AI的敵人，駭客手法與IT基礎架構的快速轉變，意味著被動的定期性風險評估再也不符合現代企業的需求。我們的Digital Twin技術能讓客戶模擬威脅並安全地驗證其資安控管，且無須觸及營運系統環境，真正縮短數位轉型與資安防禦的落差。