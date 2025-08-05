宏碁亞太地區年度盛事「Acer Day 2025」登場

宏碁今日宣布「Acer Day 2025」活動正式開跑，今年以「#BreakALimit」為主題，鼓勵人們透過科技突破極限、挑戰自我。這場已邁入第九年的年度盛會，將持續在亞太區各地舉行，並藉由一系列精彩活動與優惠，深化品牌與消費者之間的連結。

宏碁表示，「#BreakALimit」不只是一句口號，更是宏碁對消費者的承諾。宏碁相信，在科技的輔助下，每個人都能跨越生活與工作中的挑戰，發揮最大潛能。本次活動特別與運動品牌合作，將運動所強調的紀律、性能與突破精神，融入科技生活，激勵消費者追求更積極、高效的生活型態。

宏碁泛亞區營運總部總經理侯知遠表示：「『Acer Day 2025』是一場突破自我的慶典。我們希望透過『#BreakALimit』活動，鼓勵大家走出舒適圈，在宏碁最新解決方案的支持下，探索新的可能性。我們與跨界品牌的合作，更體現了我們在創新上的不懈努力，同時也推廣了整個亞太地區的活力社群。」

宏碁表示，今年在台灣推出多項夏季優惠，例如，即日起至8月17日止，凡購買指定款 Acer 筆電、桌機、螢幕、投影機或平板電腦，並於活動網站登錄，就有機會週週抽中Switch 2主機等多項好禮。同時，綁定Acer X Predator LINE官方帳號，最高可再獲得LINE POINTS 1,500點。

本次活動也同步推出多款新品，包括針對行動工作者打造的 Swift Edge 14 AI 輕薄高效筆電，以及專為創作者和電競玩家設計的 Predator Helios Neo 16 AI與Predator Triton 14 AI。此外，還有專為學生和家庭設計的Iconia Tab A11平板電腦，以及支援Wi-Fi 7的無線網卡、可攜式螢幕等多元新品，全面滿足不同使用者的需求。