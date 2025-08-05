藍新科技獲「第三方支付服務業商業同業公會」3要職

「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」正式成立，藍新集團今日宣布，與多家第三方支付業者攜手合作，盼藉公會影響力持續深化與政府的緊密合作，並完善台灣第三方支付產業的運作機制。本次成立大會選舉上，藍新集團更獲選為副理事長、常務理事及風險委員會主委三項重要職務。

藍新集團指出，未來，藍新集團將憑藉深厚的產業歷練，分享實務經驗、協助制定自律公約，為台灣金融科技市場注入共榮發展的新動能。此次公會第一屆理監事選舉共選出9位理事及3位監事，本屆理事長將由綠界科技總經理劉士維擔任、藍新科技總經理鍾興博出任副理事長。此外，藍新集團同時也獲選成為常務理事及風險委員會主委等重要職務。

藍新科技總經理鍾興博說：「藍新集團對於公會的成立充滿期待，期盼透過公會力量帶動產業自律規範，全力維護消費者交易安全，並積極搭建與政府部門的溝通橋樑，協助掌握市場與業者的實際需求，推動制定更貼近市場現況的法規與配套措施，為產業永續發展奠定堅實基礎。」

鍾興博表示，藍新集團深耕台灣支付市場逾20年，2024年交易處理總額更突破千億元，累積深厚且紮實的產業經驗。藍新集團以自身豐富資源為基礎，期望分享成功實戰經驗，助力公會擬定自律規範，為第三方支付業者提供可依循的執行框架，攜手打造完善的台灣支付產業生態圈。

公會由涵蓋台灣第三方支付產業的主要參與者發起，包括藍新科技、綠界科技、紅陽科技、應援科技、富邦媒體科技（momo）、統一數發（PAYUNi）、茂為歐買尬、連加網路（LINEPAY）、優食台灣（UberEats）、拍付國際（Pi錢包）、喬睿科技（TapPay）、九易宇軒（91APP）等業者，橫跨電子商務支付、線上線下融合服務、行動支付服務、專業公益捐款平台等不同領域，形成完整的產業生態鏈，為數千萬用戶提供便捷安全的支付服務。

為全面推動產業升級，公會將從法規、業務、風險及創新四大面向展開行動。公會成立後的首要任務，將在今年底前完成《第三方支付服務業者自律公約》的制定，建立涵蓋服務品質、資訊安全、消費者保護等面向的產業統一標準，遵守產業自律並維護第三方支付信譽。