獨／台積電2奈米爆國安危機 多名員工竊取2奈米機密流向外商

台積電2奈米爆國安危機，台積電位於寶山20廠多名員竊取2奈米機密流向外商遭開除。台積電今日證實涉案人員已遭解職，全案並移送調查。由於涉及台積電還未量產的2奈米最先進製程 ，恐已觸犯《國家安全法》，國安會及高等檢查署已介入調查。台積電並大動作全面清查近期準備離職員工。

此案是由台積電資安部門主動調查發現，在經清查後發現有近九位員工涉案，其中三人屬於20廠2奈米試產人員，且利用手機拍攝大量資料，在證據確鑿下，直接開除，其餘六人則為研發中心人員，因只是提供2奈米相關資料，未發現集體竊密，因而調職原單位。不過，上述多員工均移送高檢署調查。

消息人士透露，台積電員工竊取2奈米資料均流向外商一名設備工程師，這名工程師也曾在台積電系統整合部門任職，因而與台積電目前先進製程試產及研發人員熟識，這名員工在事發後也離開這家外商，但同樣也列入調查名單。

日經亞洲5日報導，台積電內部爆出疑似技術外洩事件，多名知情人士指出，部分前員工在任職期間涉嫌違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術；涉案人員已遭解職。由於2奈米為目前全球最先進的半導體製程，案件不僅牽涉營業機密，更可能影響台灣在全球晶片產業中的技術優勢與國家安全，台積電回應已啟動法律程序。

日經新聞披露此事後，台積電正式回應表示，公司近期「在例行監控中偵測到未經授權行為，進而發現營業秘密可能外洩情形」，目前已對涉案人員「採取嚴格的懲處措施，並已啟動法律程序」。不過，台灣高等檢察署介入調查後，迄今尚無進一步說明。

據了解，由於這家外商是台積電極為重要供應商，也是近年來台積電重點擴大採購供應商成員之一，在擔任與台積電研發人員對接的設備工程師發生涉及竊取2奈米先進製程資料，引發這家外商總部高度重視，派遣高層及法務人員進駐台灣並與台積電法務對接，針對涉案人員取得或意圖取得資訊的目的為何及資料去向、範圍，進行綿密清查調查中，包括外洩資訊的可能去向、範圍。高等檢查署也將全案是否有其他人涉案等，皆列為司法追查重點。

半導體業者表示，2奈米製程開發難度高，投入成本極高，目前全球僅有台積電、三星、英特爾與日本Rapidus等少數企業仍持續研發。台積電預計今年底前量產2奈米晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝。