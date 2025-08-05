宏碁Acer Day邁入第9年！泛亞總座曝：突破自我的慶典

品牌大廠宏碁（2353）年度盛事「Acer Day 2025」5日正式開跑，今年以「#BreakALimit」為主題，鼓勵人們透過科技突破極限、挑戰自我。宏碁泛亞區營運總部總經理侯知遠表示，Acer Day 2025舉辦至今已邁入第九個年頭，而這也是一場突破自我的慶典。宏碁團隊希望透過「#BreakALimit」活動，鼓勵大家走出舒適圈，在宏碁最新解決方案的支持下，探索新的可能性。

據悉，宏碁集團年度盛事「Acer Day」，是團隊於2017年發起，9年來持續在亞太區各地舉行，團隊也藉由規劃一系列精彩的活動與優惠，深化品牌與消費者之間的連結。持續帶領泛亞區繳出亮眼表現的侯知遠，也於致詞時強調，宏碁團隊透過舉辦這場盛會，積極的與跨界品牌建立起各項全新的合作，而這也體現了我們在創新上的不懈努力，同時也推廣了整個亞太地區的活力社群。

事實上，「#BreakALimit」不只是一句口號，更是宏碁對消費者的承諾。宏碁相信，在科技的輔助下，每個人都能跨越生活與工作中的挑戰，發揮最大潛能。而這次活動特別與運動品牌合作，將運動所強調的紀律、性能與突破精神，融入科技生活，激勵消費者追求更積極、高效的生活型態。

對此，宏碁也在台灣推出多項夏季優惠：即日起至8月17日止，凡購買指定款Acer筆電、桌機、螢幕、投影機或平板電腦，並於活動網站登錄，就有機會週週抽中Switch 2 主機等多項好禮。同時，綁定 Acer X Predator LINE 官方帳號，最高可再獲得 LINE POINTS 1,500 點。