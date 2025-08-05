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趨勢科技採用 NVIDIA NIM 微服務 推出資安韌性模型

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

趨勢科技5日公布，新推出的資安韌性模型，重新定義企業主動式防護。趨勢科技的Digital Twin數位孿生技術，將使得企業能在複雜多樣化的數位環境當中模擬真實世界的資安威脅、驗證自己的防禦能力，並且即時調整政策。

NVIDIA代理式AI資深工程總監Bartley Richardson表示，現今網路資安情勢瞬息萬變，企業需要一套主動式解決方案讓威脅發生之前搶先預測及防範潛在威脅。趨勢科技的網路資安數位孿生技術採用NVIDIA NIM微服務來為企業基礎架構提供AI驅動的防護。

這套模型的核心是趨勢科技的代理式AI與業界率先導入的網路資安數位孿生技術，趨勢科技能建立高準度持續更新的企業基礎架構模擬環境，讓資安團隊將風險視覺化，安全地測試各種情境，進而迅速做出資料驅動的決策來提升韌性並減少業務中斷。

從定期性評估轉換至持續性智慧模擬，象徵主動式網路資安的重大演進。不僅讓企業能隨時搶先敵人一步來強化自己的環境以避開網路資安威脅，同時還能有自信地保護關鍵營運，應付不斷變化的威脅情勢。這項技術能讓資安實務從「靜態被動反應」變成「動態主動預測」，不論在各種關鍵應用情境下都能獲得可衡量的改善。

今年3月，趨勢科技宣布將其Trend Cybertron AI模型與代理框架開源，藉此加速自主式網路資安代理的發展。這次更進一步擴大涵蓋到GenAI工作負載的防護以及主權AI基礎架構的最新發展。

趨勢科技企業平台長金敬秀表示，企業正努力保護複雜、動態的基礎架構環境，來防範適應力強且 廣泛採用AI的敵人，駭客手法與IT基礎架構的快速轉變，意味著被動的定期性風險評估再也不符合現代企業的需求。趨勢的Digital Twin技術能讓客戶模擬威脅並安全地驗證其資安控管，且無須觸及營運系統環境，真正縮短數位轉型與資安防禦的落差。

AI 資安 趨勢科技

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