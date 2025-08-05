WSTS 上修2025年半導體產值 估年增15.4%、2026年續看增

美國半導體產業協會（SIA）發布新聞稿宣佈，2025年第2季全球半導體銷售額為1,797億美元，比第1季度增長了7.8%。 2025年6月全球銷售額為599億美元，比2024年6月的總額為501億美元增長了19.6%，比2025年5月的銷售額增長了1.5%。 同時世界半導體貿易統計（WSTS）組織也上修全年預期展望因AI需求驅動半導體成長。

每月銷售額由世界半導體貿易統計（WSTS）組織編制，代表三個月的移動平均線。 SIA占美國半導體行業收入的99%，占非美國晶片公司的近三分之二。

依據WSTS最新數據，2025年春季WSTS的半導體產業預測於上半年符合預期。 結合最新資料，2025年全年預測已上調至7280億美元，反映了15.4%的年增長，提升4個百分點。 2026年預期產值略有上升，預計將年增長9.9%，達到8000億美元。

至於SIA總裁兼執行長John Neuffer表示：「今年第2季度，全球晶片銷售仍然強勁，比第1季度的銷售額高出8%，比去年同期高出近20%。亞太地區和美洲市場銷售額的銷售額增長推動了逐年增長，預計下半年全球年度增長。」

就地區而言，6月份的銷售相對去年同期在亞太地區/所有其他地區（34.2%）、美洲（24.1%）、中國（13.1%）和歐洲（5.3%）有所上升，但日本（-2.9%）有所下降。 6月份的月度銷售額在亞太地區/所有其他（5.8%）和中國（0.8%）有所增長，但在美洲（-0.2%）、歐洲（-0.7%）和日本（-1.7%）略有下降。