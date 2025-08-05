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大而美法案過關 美國巨頭企業可望延續

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Palantir營收和淨利將逐年成長(資料來源：Palantir公司，永豐投信整理)
Palantir營收和淨利將逐年成長(資料來源：Palantir公司，永豐投信整理)

美國總統川普在白宮簽署國會通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）當作送給美國的生日大禮，而這項法案將讓美國像火箭一樣起飛。永豐投信表示「大而美法案」經濟刺激效果可值得期待，根據美國稅務基金會預測此法案短期來看，稅收優惠措施將使2025年的GDP額外成長約0.2%，2026年將升至1.2%，預期將於2028年達到1.51%的峰值。

永豐投信表示，由此可見法案刺激出美國經濟，也創造出美國多產業投資機會，進而帶動美股行情。永豐美國500大（00858）所追蹤的STOXX美國500股票指數，產業面向多元，指數成分股則是為美國市值前500大企業，涵蓋科技、金融、民生、醫藥、能源等產業，包括：輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、帕蘭提爾、Meta、Broadcom Inc、Alphabet摩根大通銀行、TESLA等全球巨頭企業，一檔打包美股最具核心價值企業。

現階段資訊科技產業正處於快速變革之中，AI技術的普及對相關公司的影響深遠。帕蘭提爾Palantir作為數據分析領域的領頭羊，受益於AI技術的廣泛應用，其中政府對數據安全及分析的需求增加，為公司本身提供了穩定的收入來源。從帕蘭提爾Palantir 2025第1季財報數據分析來看，營收和淨利將逐年成長，後市展望樂觀。

帕蘭提爾Palantir則是為00858第六大成分股（截止7/31），權重較標普500指數高。在美國企業財報與政策的利多推動下，股市仍具正向發展動能，在多元產業百花齊放，可透過00858進場布局美股，把握類股輪動帶來的投資機會。

財報 美股 永豐美國500大（00858）

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