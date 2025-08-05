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台積電據傳開除多名涉嫌違規取得2奈米製程技術的員工
日媒報導，台積電（2330）開除多名涉及違規取得先進製程技術敏感資訊的員工，並已就此展開法律行動。
報導引述多位知情人士透露，這幾個台積電員工在職期間涉嫌企圖取得2奈米製程開發和生產的關鍵專屬資訊。
台積電對此回應表示，最近在例行監控過程中「偵測到未經授權的行為，進而發現可能涉及營業機密外洩」。
台積電表示，已對涉案員工予以嚴懲，並啟動法律程序。2奈米製程技術預計今年量產，是目前為全球最先進的技術，也可能引發國安疑慮。
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