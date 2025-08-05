美光一口氣推出三款AI專用SSD 加速AI革命進程
美光科技為滿足 AI 驅動下資料中心對資料處理日益提升的需求，今日一口氣推出三款採用美光 第九代（G9）NAND 打造的全新資料中心 SSD，進一步鞏固其在儲存領域的產業領導地位，產品組合擴展涵蓋多項業界創舉，包括全球首款PCIe Gen6 NVMe SSD、業界容量最高的 E3.S 規格 SSD，以及專為AI 資料中心打造、延遲最低的主流 Gen5 SSD。
美光表示，美光推出的三款G9 SSD，包括採用PCIe Gen6的9650及PCIe Gen的6600和7600，上述產品正密集和XPU及交換器廠商進行工程驗證，估計可於今年正式交貨，搭配高頻寬記憶體HBM3e市占提升傳捷報，以及HBM4也將切入主要AI伺服器大廠，開啟美光擴大Ai內存和儲存的新里程碑。
美光核心資料中心業務部資深副總裁暨總經理 Jeremy Werner 表示：「透過推出業界首款 PCIe Gen6 SSD、領先業界的儲存容量，以及延遲最低的主流 SSD，再加上率先問世的 G9 NAND，美光不僅引領趨勢，更重新定義資料中心創新的標準，此次發佈進一步鞏固我們在資料中心 SSD 領域的領導地位，更為我們的客戶創立效能、密度及能源效率的全新世代。」
美光 9650 SSD 提供高達 28 GB/s 的傑出效能，大幅強化 AI 訓練與推論工作負載的處理效率。在推論階段，高吞吐量及超低延遲對大型模型而言至關重要，尤其是企業級代理應用中延伸的上下文視窗及檢索增強生成 (RAG) 流程，皆仰賴即時資料存取。相較於 Gen5 SSD，美光 9650 SSD 在效能與功耗表現上實現突破，隨機寫入與讀取的儲存能源效率分別提高了 25% 與 67%。協助資料中心提高效能的同時，有效降低能耗及碳排放，朝永續發展目標邁進。
美光也公布全球首款PCIe 6 9650 SSD讀寫表現，連續讀取速度高達 28 GB/s，連續寫入速度高達 14 GB/s；隨機讀取速度高達 5.5 MIOPS，隨機寫入速度高達 900 KIOPS。
此外，這款產品也符合 FIPS 140-3 Level 2 及《貿易協定法 (TAA)》 規範，確保銷售予美國政府的SSD 產品須在美國或指定國家生產或大幅改造。
美光表示，正積極與 Astera Labs 和 Broadcom 等合作夥伴進行公開的相容性驗證，並加速業界導入應用。同時也提供專為次世代 AI 伺服器設計的液冷 E1.S 規格版本。
至於美光6600 ION SSD，公司表示這款產品專為 AI 資料湖提供超高密度及一流的空間效率， 提供劃時代的可擴充性，單一硬碟容量最高可達 245TB，協助超大規模及企業資料中心整合伺服器基礎架構，並打造龐大的 AI 資料湖，同時減少儲存設備佔用空間、能耗及碳排放。本產品的儲存密度相比競品高出 67%，搭配伺服器可於每機櫃提供超過 88PB 的容量，大幅降低總體擁有成本 (TCO)。
而美光 7600 SSD主要提供 AI 推論及混合型工作負載領先效能。美光表示， 7600 PCIe Gen5 SSD 提供同級最佳的效能、低延遲及高可靠度的服務品質 (QoS)，可支援資料中心對 AI 轉換、訓練及推論等高負載所需的高速與可預測回應能力。對於極具挑戰的 RocksDB 工作負載，美光 7600 SSD 可實現業界領先的次毫秒延遲表現，非常適合回應時間極為敏感的應用場景。美光 7600 SSD 同時兼具高性價比、優異效能及穩定低延遲表現，是涵蓋 AI 在內的大多數資料中心工作負載的理想選擇。
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