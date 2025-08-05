博通推出Jericho4 擴展超過百萬顆XPU叢集 超越單一機房的限制

全球領先的半導體和基礎架構軟體解決方案提供商博通（Broadcom） 今日宣布，針對下一代分散式AI基礎架構平台所設計的Jericho4 乙太網交換式（ethernet fabric）路由器已開始出貨。Jericho4專為連接多座資料中心的超過一百萬個 XPU叢集而打造，憑藉無可比擬頻寬、安全性和無損效能，突破傳統的擴展限制。隨著Tomahawk 6、Tomahawk Ultra 和 Jericho4陸續推出，博通為高效能運算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 提供了完整的網路產品組合。

隨著AI模型的規模與複雜度持續增加，其基礎架構需求已超越單一資料中心的功耗與物理限制。將 XPU 分佈於多個機房，且每個機房配備數十到數百兆瓦的電力，需要針對超高頻寬、安全性、且跨區域距離無損傳輸等需求進行優化的新款路由器。

博通資深副總裁暨核心交換器部門總經理Ram Velaga表示：「Jericho4 系列專為將 AI 規模的乙太網路架構延伸至單一資料中心之外而設計，支援零壅塞的 RoCE，以及 3.2 Tbps HyperPort，帶來前所未有的互連效率。Scale Up Ethernet (SUE)、Tomahawk Ultra、Tomahawk 6 與 Jericho4 都在實現大規模分散式運算系統中扮演重要角色，無論是在單一機架內、跨機架，甚至跨資料中心，都能以開放且可互通的方式達成。」

單一 Jericho4 系統可擴展至 36,000 個 HyperPort，每個 HyperPort 的傳輸速度為 3.2 Tb/s，並具備深度緩存、線速 MACsec 和 RoCE 傳輸距離超過 100 公里的功能。

博通的 3.2T HyperPort 技術將四條 800GE 連線整合為單一邏輯埠，消除負載平衡效率低下的問題，將提升利用率高達 70%，並簡化大型網路架構中的流量傳輸。

在深度緩存和智慧壅塞控制下，Jericho4 可確保在超過 100 公里的範圍內實現無損 RoCE，從而實現真正分散式的 AI 基礎架構，不受單一位置的功耗和空間限制。

Jericho4 支援每個連接埠全線速 MACsec 加密，以保護資料中心之間的數據傳輸，即使在最高流量負載下也能提供強大的安全性，同時不影響效能。

Jericho4 採用 3 奈米製程，搭載博通先進的 200G PAM4 SerDes，具有領先業界的覆蓋範圍。這免除了對重定時器等額外元件的需求，進而降低了功耗、成本並提高了系統可靠性。

Jericho4 完全符合超乙太網路聯盟(Ultra Ethernet Consortium, UEC)制定的規範，確保了跨開放式、基於標準的乙太網路 AI 架構之間的互通性，使Jericho4能夠與符合 UEC 標準的廣泛生態系統產品，包括網路介面卡（NICs）、交換器和軟體堆疊，進行無縫整合。