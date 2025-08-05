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PCB主題式業績發表會 8月18日起登場

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
印刷電路板（PCB）產業鏈主題式業績發表會。業者提供
印刷電路板（PCB）產業鏈主題式業績發表會。業者提供

臺灣證券交易所與永豐金證券將於8月18日至8月19日共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，邀請臻鼎-KY（4958）、定穎投控（3715）、景碩（3189）及易華電（6552）等公司，分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢，及提升公司資訊透明度，另邀請工研院產科國際所以「2025年臺灣PCB產業的趨勢展望」為題進行專題演講。

全球AI產業快速發展，AI晶片需求持續增溫，帶動我國印刷電路板產業自2024年起持續復甦。證交所本次以「印刷電路板（PCB）產業鏈」為主題，邀請上市公司參與業績發表會，與投資人近距離分享近期公司財務業務情形及未來發展，希望讓投資人能更瞭解目前產業應用及趨勢。

證交所表示，為提升上市公司財務健全、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息正確管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加之法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

本次主題式業績發表會及產業講座相關詳細資訊，請至證交所網站「公告/活動-活動訊息」，查詢活動最新訊息。本次活動開放現場或線上參與，現場每場次限50人，自即日起開始報名（報名網址：https://act.twse.com.tw/R1140328/），投資人可透過本公司WebPro影音傳播網（https://webpro.twse.com.tw）收看即時轉播。

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