低功耗減碳排 AI也如音樂Upbeat振奮人心

就像美國電影背景有令人振奮的音樂時會有字幕(upbeat),阿比特科技公司(Upbeat Tech)創辦人陳中恝(音「介」)帶領的團隊,製造超低功耗抗噪音源感測AI晶片,可用兩個3號電池運作4年,有效降低碳排放,可望明年量產。

阿比特電子科技創辦人陳中恝受訪當天,穿著簡便及揹個背包就踏進辦公室,剛認識他的人都問名字中的「恝」怎麼念?他說,「恝」在康熙字典音就是「介」,他因此自我介紹時都得重複說明。

陳中恝在高雄出生,卻在台中長大,讀的是台中一中,考上成大電機系,畢業後選擇先當兵、再出國,當兵時把電子學重新念了一遍,退伍時去一家IC設計公司工作,有了一年實戰的工作經驗,才到美國留學。1995年就到Intel的cpu設計的部門工作。

矽谷當賈伯斯和黃仁勳鄰居 燃起創業欲望

陳中恝想起在intel工作,「cpu部門裡面就是每一個同事,我覺得非常的smart、很有趣」,這讓他覺得做這一行也蠻好玩的。他住在洛斯阿托斯市(LosAltos),這是前任蘋果執行長賈伯斯 (Steve Jobs )從小長大的地方,更是他車庫創業的傳奇所在,輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳也是住Los Altos。他笑說「雖然和他們是鄰居,但他們都不認識我。」

他形容,在矽谷工作的人都想創業,離開Intel後也參加過3家 Startup(新創公司)。2016年陳中恝返台創辦Upbeat Tech,他說,在美國看電影是沒有字幕的,字幕通常是為聽力不好的人而設,字幕有很多背景說明,例如說有upbeat音樂,就是說有令人振奮的音樂出來了,而Upbeat也是有希望令人振奮的意思。

台灣AI多代工 獨創產品VC(風險投資)不愛

陳中恝說,台灣的AI產業很強,就連黃仁勳都很需要台灣做server,台灣科技產業做的都是歐美既有產品的改良或衍生的代工,阿比特研發「MEMS(微機電)」骨傳導麥克風的AI晶片,到「數位式記憶體內運算之人工智慧加速器計畫」 開發,只是VC顯然不愛投資一個未來的獨創商品。

陳中恝說,當他向VC說明1個小時後,對方只回說,「你講了我都聽不懂,你一定要跟我講台灣有哪家公司做了,而你們這個產品現在能大賺錢」。

但Upbeat的AI晶片所製成的sensor是全新的產品,過去沒有類似產品,陳中恝說,他推銷的時候,國內外都遇到很多的挑戰,直到世界知名的樓氏公司(knowles)也推出類似產品時,瞬間讓這些質疑都化解,行銷阻力也大幅減少。

超低功耗追求淨零永續 Upbeat全方面獲肯定

陳中恝表示,AI晶片和server生產及運作很耗能,不符世界淨零碳排的趨勢,輝達server運作時會發熱,往往不是風扇能散的高溫,因此才需使用特殊的水冷系統,同樣的,在AI高速運算下,各家的機器人也無法在高耗能下長時間運作,讓Upbeat追求超低功耗的努力獲國內外肯定。

他說,Upbeat開發的AI晶片應用在異音感測器等項目上,若用CPU跑分程式跑分,可用兩個3號電池運作長達4年,表現亮眼,經濟部產業技術司智慧創新大賞。

陳中恝拿出 Ray-ban(雷朋)和 Meta(前Facebook公司名稱)智慧眼鏡表示,Upbeat的AI晶片配合運算系統,也能應用在包括智慧眼鏡及耳機等各種項目上,已陸續向世界各大公司送樣,爭取合作機會。

陳中恝表示,Upbeat的AI晶片配合運算系統,在包括智慧眼鏡及耳機、全時指向型終端AI異音檢測等應用都逐漸成熟,今年已陸續向蘋果等知名公司送樣,今年8月還將美國的Google公司前舉辦產品發表會,若一切順利,預估將自明年起進入量產。

對於自己的創意過程,陳中恝說,創業這條路上很辛苦,但應勇於嘗試,不要怕失敗。就像黃仁勳回到美國母校史丹福大學發表演講曾說「I wish upon youample doses of pain and suffering」,他們並不是希望學生承受更多痛苦與折磨,而是希望大家都能從錯誤中汲取教訓,勇往前進,逐步開創自己的未來。