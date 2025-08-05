低功耗減碳排 AI也如音樂Upbeat振奮人心

就像美國電影背景有令人振奮的音樂時會有字幕（upbeat），阿比特科技公司（Upbeat Tech）創辦人陳中恝（音「介」）帶領的團隊，製造超低功耗抗噪音源感測AI晶片，可用兩個3號電池運作4年，有效降低碳排放，可望明年量產。

阿比特電子科技創辦人陳中恝受訪當天，穿著簡便及揹個背包就踏進辦公室，剛認識他的人都問名字中的「恝」怎麼念？他說，「恝」在康熙字典音就是「介」，他因此自我介紹時都得重複說明。

陳中恝在高雄出生，卻在台中長大，讀的是台中一中，考上成大電機系，畢業後選擇先當兵、再出國，當兵時把電子學重新念了一遍，退伍時去一家IC設計公司工作，有了一年實戰的工作經驗，才到美國留學。1995年就到Intel的cpu設計的部門工作。

矽谷當賈伯斯和黃仁勳鄰居 燃起創業欲望

陳中恝想起在intel工作，「cpu部門裡面就是每一個同事，我覺得非常的smart、很有趣」，這讓他覺得做這一行也蠻好玩的。他住在洛斯阿托斯市（LosAltos），這是前任蘋果執行長賈伯斯 （Steve Jobs ）從小長大的地方，更是他車庫創業的傳奇所在，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳也是住Los Altos。他笑說「雖然和他們是鄰居，但他們都不認識我。」

他形容，在矽谷工作的人都想創業，離開Intel後也參加過3家 Startup（新創公司）。2016年陳中恝返台創辦Upbeat Tech，他說，在美國看電影是沒有字幕的，字幕通常是為聽力不好的人而設，字幕有很多背景說明，例如說有upbeat音樂，就是說有令人振奮的音樂出來了，而Upbeat也是有希望令人振奮的意思。

台灣AI多代工 獨創產品VC（風險投資）不愛

陳中恝說，台灣的AI產業很強，就連黃仁勳都很需要台灣做server，台灣科技產業做的都是歐美既有產品的改良或衍生的代工，阿比特研發「MEMS（微機電）」骨傳導麥克風的AI晶片，到「數位式記憶體內運算之人工智慧加速器計畫」 開發，只是VC顯然不愛投資一個未來的獨創商品。

陳中恝說，當他向VC說明1個小時後，對方只回說，「你講了我都聽不懂，你一定要跟我講台灣有哪家公司做了，而你們這個產品現在能大賺錢」。

但Upbeat的AI晶片所製成的sensor是全新的產品，過去沒有類似產品，陳中恝說，他推銷的時候，國內外都遇到很多的挑戰，直到世界知名的樓氏公司（knowles）也推出類似產品時，瞬間讓這些質疑都化解，行銷阻力也大幅減少。

超低功耗追求淨零永續 Upbeat全方面獲肯定

陳中恝表示，AI晶片和server生產及運作很耗能，不符世界淨零碳排的趨勢，輝達server運作時會發熱，往往不是風扇能散的高溫，因此才需使用特殊的水冷系統，同樣的，在AI高速運算下，各家的機器人也無法在高耗能下長時間運作，讓Upbeat追求超低功耗的努力獲國內外肯定。

他說，Upbeat開發的AI晶片應用在異音感測器等項目上，若用CPU跑分程式跑分，可用兩個3號電池運作長達4年，表現亮眼，經濟部產業技術司智慧創新大賞。

陳中恝拿出 Ray-ban（雷朋）和 Meta（前Facebook公司名稱）智慧眼鏡表示，Upbeat的AI晶片配合運算系統，也能應用在包括智慧眼鏡及耳機等各種項目上，已陸續向世界各大公司送樣，爭取合作機會。

陳中恝表示，Upbeat的AI晶片配合運算系統，在包括智慧眼鏡及耳機、全時指向型終端AI異音檢測等應用都逐漸成熟，今年已陸續向蘋果等知名公司送樣，今年8月還將美國的Google公司前舉辦產品發表會，若一切順利，預估將自明年起進入量產。

對於自己的創意過程，陳中恝說，創業這條路上很辛苦，但應勇於嘗試，不要怕失敗。就像黃仁勳回到美國母校史丹福大學發表演講曾說「I wish upon youample doses of pain and suffering」，他們並不是希望學生承受更多痛苦與折磨，而是希望大家都能從錯誤中汲取教訓，勇往前進，逐步開創自己的未來。