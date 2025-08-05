創見資訊領先通過AEO認證 升級供應鏈迎戰貿易新局

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

隨著國際貿易環境變化與關稅政策調整，企業在跨境經營中面臨更高的通關效率與供應鏈安全要求。創見資訊股份有限公司於2024年順利通過關務署安全認證優質企業（Authorized Economic Operator，下稱AEO）驗證，正式取得認證資格，並成為第一家取得AEO資格的台灣記憶體模組廠商，展現創見（2451）在國際貿易安全與效率上的領先地位與長期承諾。

近期全球貿易局勢再現波動，包括主要貿易夥伴關稅政策變化，對跨境物流與出口時效帶來挑戰。創見資訊取得AEO認證，不僅意味著公司內部安全制度、報關程序、風險管理等各面向，皆符合台灣海關根據世界關務組織（WCO）的SAFE Framework制定之「優質企業安全審查項目及驗證基準」，更可透過台灣與多國海關建立互認機制，享有優先查驗通關、最低查驗比例等優惠，有助降低政策調整對貨物流通的衝擊。

創見資訊的產品線涵蓋記憶體模組、固態硬碟、行動硬碟、行車記錄器、密錄器、工業用儲存裝置……等快閃記憶體產品，銷售全球百餘國。取得AEO資格後，公司出口至與我國簽署AEO相互承認協議的國家，如美國、日本、澳洲、韓國、新加坡、以色列、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大等，可享有相同的通關優惠，顯著提升出貨效率與市場競爭力。

作為台灣第一家取得AEO認證的模組廠，面對國際關稅與貿易規範的新局，創見資訊將持續深化供應鏈安全管理，並結合研發、製造與全球行銷的核心優勢，為客戶提供穩定可靠的產品與服務，確保在國際市場中保持靈活與韌性。

創見 關稅 記憶體模組

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