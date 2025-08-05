輝達新晶片電壓飆 像火車變高鐵

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

AI需求夯，隨算力跳躍式成長，輝達新一代AI伺服器晶片輸出電壓一舉從54V，大幅飆升至800V，業界形容，多了近16倍的差別，就像「火車變高鐵」，同樣體積的電源需要具備更高的電源密度，新世代晶片的電源設計也要全新架構。

輝達在今年3月GTC大會上揭示未來三年AI晶片藍圖，除了今年下半年推出的升級版Blackwell Ultra（GB 300）系列晶片外，並預告2026年下一代圖形處理器（GPU）Vera Rubin將亮相，2027年推出更具強化運算能力的Rubin Ultra系列晶片，以及2028年上市AI晶片Feynman系列。

法人分析，未來電網管理將從集中式轉變為分散式，以減少電網壓力與斷電風險。因應AI伺服器功率大增，從電網到晶片都需要優化，如何降低能耗損失將是關注重點。

台達電（2308）新推出「固態變壓器（SST）」搭配「HVDC電力架構解決方案」，可減少能耗損失，提升能源效率，有望成為未來業績成長新動能。

台達電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源日前曾經表示，新世代晶片的電源設計大為不同，現在晶片的輸出是54V，未來變成高壓直流，高達800V，差了16倍，就像「火車變高鐵」。

AI 晶片 台達電

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