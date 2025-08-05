台達電、光寶入列輝達電力大革命軍團 布局 AI 各顯身手

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電。記者吳康瑋／攝影
台達電。記者吳康瑋／攝影

台達電（2308）、光寶成為「輝達電力大革命18條好漢」成員，法人分析，台達電先前已曾透露其AI伺服器800V相關電源供應布局，市場按讚，激勵股價一飛沖天，迭創新高價，此次入列輝達「電力大革命」夥伴，有如「黃袍加身」；光寶方面，先前並未對外揭露太多相關布局，這次也被輝達點名，讓市場大為驚艷。

台達電、光寶此次入列輝達「電力大革命」夥伴並非偶然。以台達電為例，因應輝達新世代AI伺服器晶片功率飆升，台達電打造全新電源電路設計，透過獨家封裝技術，整合碳化矽及半導體周邊元件、散熱材質成為單一模組，開發出符合輝達下世代AI晶片所需電源，創造差異化優勢，在AI賽道領先群雄。

台達電先前已曾透露其AI伺服器800V相關電源供應布局，市場按讚，激勵股價一飛沖天，一度攻上天價597元，昨天收593元、漲5元，市值站穩兆元之上。

光寶也積極搶食AI商機。光寶總經理邱森彬日前表示，下半年AI相關電池電力備援模組（BBU）及電源供應器等產品出貨放量，AI相關產品占比可望達20%。

邱森彬表示，BBU及33kW機架式電源需求持續升溫，72kW Power Shelf、電源機櫃與水對氣散熱系統已進入客戶驗證階段，有助下半年出貨成長動能。

技術差異是台灣電源廠洞燭機先的關鍵。台達電源及零組件執行副總裁史文景日前分析，AI伺服器所需功率大幅飆升，電壓從54V拉高至800V，未來電源供應器會變成三相輸入，單相input和三相input的電路設計完全不一樣。

史文景分析，過去AI電源半導體使用的技術採分散式元件，功率元件為MOSFET，假設要用六顆，就可以看到六顆獨立的元件，這是供應商提供的標準零件，台達電拿得到，別人也拿得到，改為三相輸入後就要採用第三代半導體碳化矽，但台達電把原本六顆元件整合變成單一元件，在技術上產生優勢，從封裝創造出差異化優勢。

因此，台達電電源設計考量拓撲結構，材料及封裝技術三合一，整合碳化矽及周邊半導體元件、散熱材質等成單一模組，變成「黑盒子」，目的就是提高電源的功率及效率，透過內部不同技術垂直整合，以獨到封裝技術，在電源效率及功率創造差異化優勢。


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