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馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

特斯拉執行長馬斯克力推文字生成影片工具Grok Imagine，結合X平台的龐大用戶基礎，可望成為顛覆社群平台內容創作生態的AI工具。法人看好，AI模型要把大量文字生成影片，對資料傳輸需求同步暴增，需要傳輸更快的光通訊作為後盾，華星光（4979）、波若威、上詮、光聖等台灣光通訊廠跟著吃香喝辣。

業界人士指出，影片檔案本身就是非常龐大的資料，當AI開始大量生成影片時，無論是訓練AI模型或AI生成影片的過程，甚至最終生成影片的傳輸和儲存，都會產生龐大的資料量。法人看好，Grok Imagine推出後，將刺激資料傳輸需求暴增，矽光子及高速光模組可提高資料傳輸速度，光通訊業者擁有相關技術能量，營運率先受惠。

華星光跟隨大客戶邁威爾腳步，投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，目前研發重點為800G、1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子技術等。

上詮積極推進CPO腳步，1.6T CPO ReLFACon光纖陣列連接器（FAU）已於去年第4季試產，正送交量產驗證，將於明年第3季量產，產能方面也與客戶密切溝通中，3.2T CPO產品正進行驗證。

光聖CPO主要透過轉投資公司合聖開發，目前正在驗證中，明年可望出貨。波若威CPO技術聚焦Optical I/O的部分，主力包含光纖套件產品群及光纖配線盒產品群，預計下半年完成驗證，明年進入量產。

AI 光纖 光通訊

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