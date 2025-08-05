鴻海美國AI投資串聯台積電、輝達 打造鐵三角

鴻海（2317）擴大在美國投資AI伺服器製造，搭配台積電美國廠晶片，並與大客戶輝達組成「AI堅強鐵三角」。

藉由完全「美國製造」，不僅避開川普關稅干擾，還能大啖白宮斥資逾5,000億美元AI基建計畫「星際之門」，以及AI資料中心與基礎設施大商機。

輝達之前在股東會已揭露，旗下Blackwell架構（GB200與GB300）的晶片已經在美國亞利桑那州生產，系統則是在美國德州組裝出貨，與台積電及鴻海等夥伴合作。

從以上趨勢可以看出，美國製造、美國優先，是取得美國AI伺服器訂單的關鍵因素之一。

與其他代工廠相比，鴻海在美國布局最早、最大、最廣，自然是受惠最深。而且美國布局的重點，不是砸錢設廠，而是人才的培養。

鴻海在美國已經累積數十年的人才、經驗與技術，藉此得以領先同業在美國生產GB200 AI伺服器，並進行產能移轉，這才是鴻海最強優勢。

鴻海集團在美國經營伺服器領域可追溯至旗下生產伺服器的美國工業富聯（FII）總經理傅富明，早在美商康柏電腦（Compaq）的時代，就已經在美國落地生根，人才與團隊早就建立。輝達與鴻海的目標，不會只有美國市場。輝達已經表示，目前有近100個由輝達驅動的AI工廠正在全球推進，較一年前翻倍，且規模持續擴大，未來幾年，AI工廠項目將需要數十GW的AI基礎設施。