馬斯克衝刺AI 將推出文字轉影片工具 緯創、英業達等協力廠受惠

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局再出招，他3日於社群平台X上宣布，將推出AI文字轉影片工具Grok Imagine，預期隨著AI模型生成能力大幅提升，「接下來三至六個月內，有望實現即時視訊渲染技術」。

業界認為，為滿足AI影片生成所帶來的龐大運算與儲存需求，並進一步達到「即時渲染」的目標，馬斯克勢必要再加碼投資AI伺服器建置。考量馬斯克AI布局的主力伺服器供應商為戴爾及美超微，隨著Grok Imagine可望引爆新一波AI大商機，法人看好，鴻海（2317）、緯創、英業達及神達等戴爾AI伺服器協力廠，營運都將受惠。

Grok Imagine為Grok即將推出的全新功能，使用者只要輸入文字場景敘述，AI就能快速生成一段六秒的影片或靜態圖像，或是將靜態影像轉為動態視覺效果，並同步配上音效。

根據Grok官方帳號公告，Grok Imagine預計將於10月分階段推出。Grok Imagine權限將逐步開放Grok高階訂閱用戶SuperGrok，訂閱費每月30美元，所有X用戶都可註冊加入等候清單。

馬斯克在X上表示，Grok Imagine目前仍在早期測試階段，但幾乎每天都會有所進步，在接下來幾個月內，一旦大影片模型（heavy video model）以11萬顆GB200組成的AI伺服器訓練完成後，生成能力將會顯著提升。

馬斯克並表示，十天前，一段六秒的影片渲染需要60秒，之後降至45秒、再到30秒，現在已縮短至15秒，本周或許能將時間控制在12秒以內。他並預估未來三至六個月內，Grok Imagine有望實現即時視訊渲染技術。

馬斯克也在X貼文中，將Grok Imagine比喻為AI版的Vine。Vine為2012年推出的短影音平台，以六秒影片風靡一時，後來被X前身Twitter收購，並於2017年停用。馬斯克此舉被視為有意結合Grok的AI新技術，重振短視音社群，為X平台注入創新內容。

業界指出，馬斯克設下的「即時視訊渲染」目標，意味AI伺服器不僅要支援AI生成影片，還要能在極短時間內完成運算並傳輸結果，伺服器處理效率必須連帶提升，以滿足AI影片生成的龐大運算、儲存和傳輸需求。