鴻海布局AI 賣掉俄州廠地…售予興建資料中心的商業夥伴

鴻海集團昨（4）日公告，擬處分集團位於俄亥俄州的廠房與土地。業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstown廠區活化，後續將聚焦AI資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，同時因應美國強勁AI需求，加速AI伺服器與資料中心建置。

知情人士透露，鴻海（2317）處分俄亥俄州廠房與土地，擬售予計劃興建AI資料中心的商業夥伴，以利鴻海未來出售AI資料中心伺服器、機櫃與相關基礎設施給該資料中心。

這也是鴻海集團要在德州休士頓生產AI伺服器之後，在美國衝刺AI業務又一新布局。

鴻海昨天並未對公告內容回應。

知情人士表示，這次鴻海處分俄州廠房面積達604萬平方公尺，比鴻海德州休士頓新廠用地大六倍，總交易金額3.75億美元（約新台幣112.31億元），處分利益達1.7億美元（約新台幣50.91億元）。

知情人士透露，鴻海集團這次俄州資產活化，有助深化客戶合作關係，快速將廠房優勢轉換為AI營收。至於鴻海在北美的MODEL C電動車業務維持不變。根據鴻海之前的規劃，北美版MODEL C將在今年底出貨。

鴻海集團昨天揭露三大重訊，首先是代子公司Foxconn EV Property Development LLC公告，處分位在美國俄州的土地及廠房給CRESCENT DUNE LLC，處分目的是活化資產，並優化該廠區產品組合與營運績效，處分金額8,800萬美元（約新台幣26.35億元），處分利益1,569.19萬美元（約新台幣4.69億元）。

第二，鴻海代子公司Foxconn EV Asset Management LLC公告，處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額2.57億美元（約新台幣76.97億元），處分利益約1.51億美元（約新台幣45.22億元）。

第三，鴻海代子公司Foxconn EV System LLC公告，處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額3,000萬美元（約新台幣8.98億元），處分利益為243.72萬美元（約新台幣7,299萬元）。

鴻海並透過英文聲明指出，集團目前在美國六個州設有據點，涵蓋四大主要產品領域的製造，包括雲端網路、智能消費電子、運算裝置，以及零組件與其他產品。

鴻海指出，雲端網路產品業務被看好有顯著成長空間，集團廣泛持續布局，以利快速靈活因應客戶與新業務需求。