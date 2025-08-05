聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海布局AI 賣掉俄州廠地…售予興建資料中心的商業夥伴

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海集團擬處分集團內位於美國俄州的廠房與土地，業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstown廠區活化，後續將聚焦AI資料中心。（路透）
鴻海集團擬處分集團內位於美國俄州的廠房與土地，業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstown廠區活化，後續將聚焦AI資料中心。（路透）

鴻海集團昨（4）日公告，擬處分集團位於俄亥俄州的廠房與土地。業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstown廠區活化，後續將聚焦AI資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，同時因應美國強勁AI需求，加速AI伺服器與資料中心建置。

知情人士透露，鴻海（2317）處分俄亥俄州廠房與土地，擬售予計劃興建AI資料中心的商業夥伴，以利鴻海未來出售AI資料中心伺服器、機櫃與相關基礎設施給該資料中心。

這也是鴻海集團要在德州休士頓生產AI伺服器之後，在美國衝刺AI業務又一新布局。

鴻海昨天並未對公告內容回應。

知情人士表示，這次鴻海處分俄州廠房面積達604萬平方公尺，比鴻海德州休士頓新廠用地大六倍，總交易金額3.75億美元（約新台幣112.31億元），處分利益達1.7億美元（約新台幣50.91億元）。

知情人士透露，鴻海集團這次俄州資產活化，有助深化客戶合作關係，快速將廠房優勢轉換為AI營收。至於鴻海在北美的MODEL C電動車業務維持不變。根據鴻海之前的規劃，北美版MODEL C將在今年底出貨。

鴻海集團昨天揭露三大重訊，首先是代子公司Foxconn EV Property Development LLC公告，處分位在美國俄州的土地及廠房給CRESCENT DUNE LLC，處分目的是活化資產，並優化該廠區產品組合與營運績效，處分金額8,800萬美元（約新台幣26.35億元），處分利益1,569.19萬美元（約新台幣4.69億元）。

第二，鴻海代子公司Foxconn EV Asset Management LLC公告，處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額2.57億美元（約新台幣76.97億元），處分利益約1.51億美元（約新台幣45.22億元）。

第三，鴻海代子公司Foxconn EV System LLC公告，處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額3,000萬美元（約新台幣8.98億元），處分利益為243.72萬美元（約新台幣7,299萬元）。

鴻海並透過英文聲明指出，集團目前在美國六個州設有據點，涵蓋四大主要產品領域的製造，包括雲端網路、智能消費電子、運算裝置，以及零組件與其他產品。

鴻海指出，雲端網路產品業務被看好有顯著成長空間，集團廣泛持續布局，以利快速靈活因應客戶與新業務需求。

AI 鴻海 新台幣

延伸閱讀

鴻海大動作！處分美國俄州資產逾百億元 鎖定AI資料中心搶先機

無懼關稅風暴！鴻海法說會前釋利多 外資看好與東元結盟長線潛力

鴻海（2317）目標價喊到300！專家試算給出「340」：以後195就是底部了

整理包／鴻海、東元投「換股」震撼彈 目的、影響、市場看法一次看

相關新聞

輝達電力大革命 公布18家夥伴…台達電、光寶大咬商機

輝達因應AI算力大進化，功率需求飆升，啟動「電力大革命」，要把AI伺服器晶片輸出電壓從目前的54V大幅拉高至800V，並...

鴻海布局AI 賣掉俄州廠地…售予興建資料中心的商業夥伴

鴻海集團昨（4）日公告，擬處分集團位於俄亥俄州的廠房與土地。業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstow...

馬斯克衝刺AI 將推出文字轉影片工具 緯創、英業達等協力廠受惠

特斯拉執行長馬斯克衝刺AI布局再出招，他3日於社群平台X上宣布，將推出AI文字轉影片工具Grok Imagine，預期隨...

鴻海美國AI投資串聯台積電、輝達 打造鐵三角

鴻海擴大在美國投資AI伺服器製造，搭配台積電美國廠晶片，並與大客戶輝達組成「AI堅強鐵三角」。

馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

特斯拉執行長馬斯克力推文字生成影片工具Grok Imagine，結合X平台的龐大用戶基礎，可望成為顛覆社群平台內容創作生...

LED陸企大併購 三安光電吃下荷商Lumileds全部股權

中國大陸LED大廠三安光電公告，攜手境外投資人以2.39億美元（約新台幣71.35億元）收購荷蘭商Lumileds（亮銳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。