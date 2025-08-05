三安光電…鋼鐵業起家 攻節能爆紅

三安光電崛起始於LED晶片領域，全球市占率一度超過30％，但真正讓三安光電躋身國際大廠的是在第三代半導體材料碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）上的突破。

三安集團創始人林秀成2000年在鋼鐵行業面臨環保與產能壓力之際，於廈門創立三安電子（後更名三安光電），成為中國大陸最早進軍LED產業的民營企業之一。2008年透過借殼上市後，遇上各國政府推動節能減排政策，逐步淘汰傳統白熾燈和螢光燈，促使LED照明產品需求攀升，LED市場迎來爆發。

2008年至2017年間，三安光電的LED與LED晶片產品銷量持續增加，在顯示領域的市占逐步擴大，營收和淨利潤快速增長。2020年開始，三安光電透過持續調整產品結構，開始向高端LED和前沿領域升級，減少中低端產品占比，提高產品附加值和整體毛利率。

2017年起重點布局化合物半導體，在碳化矽方面，2020年建成湖南碳化矽全產業鏈基地；2023年與歐洲第二大晶片製造商意法半導體 （STM） 及重慶官方宣布合資32億美元，建立一座8吋碳化矽半導體晶圓廠。