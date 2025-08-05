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LED陸企大併購 三安光電吃下荷商Lumileds全部股權

經濟日報／ 記者謝守真籃珮禎／綜合報導
LED示意圖。 圖/pexels
LED示意圖。 圖/pexels

中國大陸LED大廠三安光電公告，攜手境外投資人以2.39億美元（約新台幣71.35億元）收購荷蘭商Lumileds（亮銳）全部股權。業界認為，此舉將改變高階LED市場的競爭格局，為台灣相關業者億光（2393）、富采等帶來競爭壓力。

這起收購案擬攜手境外投資人馬來西亞Inari Amertron Berhad共同執行。據公告，雙方將依74.5%、25.5%的比例出資2.8億美元設立香港SPV，用於支付本次交易對價及相關費用。交易完成後，三安光電將把亮銳納入合併報表範圍，成為控股股東，同時也為其打入蘋果供應鏈創造機會。

亮銳的歷史可追溯至1997年，其前身為飛利浦照明部門分拆而來。這家企業專注於汽車車燈、相機閃光燈等中高端產品。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）資料，亮銳為2024年全球第七大LED封裝廠，年營收約6億美元，其車用照明全球排名第三，手機閃光燈業務也已進入蘋果供應鏈。

三安光電藉此收購案除能切入國際大廠供應鏈，同時取得亮銳的專利與客戶群。對三安光電而言，本次收購有多重戰略意義，可望豐富其車燈及特殊應用產品線，提升中高端LED產品占比。亮銳在新加坡、馬來西亞擁有生產基地，三安光電可藉此獲取生產資源，並利用亮銳的海外通路及客戶體系，快速融入國際高端供應鏈，直接挑戰全球高階市場。

三安光電結合成本優勢與亮銳的技術，將加劇高階市場的價格戰，使台廠原有的產品差異化與技術升級策略更顯關鍵。業界認為，大陸廠商觸角從低階延伸至高階，台廠必須加速產品差異化與技術升級，才能維持競爭力。

目前億光持續布局車用與不可見光LED等高附加價值應用；富采則聚焦Mini LED、Micro  LED等新世代技術，以鞏固競爭力並開拓新市場。

不過，法人分析此收購案也存在不確定性。若整合不順，部分客戶可能基於供應鏈穩定性考量而尋求新的合作夥伴，對台廠或許是個機會。法人指出，若能積極布局Mini LED、Micro LED及車用電子等新興高階應用，台廠仍有機會在開拓成長動能。

三安光電表示，本次收購僅是整體布局一部分，公司核心業務涵蓋氮化鎵、碳化矽等材料，並持續推進第四代半導體材料研發。

LED 光電 蘋果供應鏈

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