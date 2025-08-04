信評：鴻海東元增資換股 可強化AI電動車布局

鴻海和東元7月宣布透過換股方式成為策略聯盟夥伴，中華信評今天指出，此策略聯盟可望強化雙方在人工智慧（AI）基礎設施領域與電動車的業務布局，有助推動鴻海快速成長的人工智慧相關業務，預計雲端網路產品將占鴻海今年總營收約40%。

東元電機將增發新股2億3764萬4068股給鴻海，鴻海將增發新股7248萬1441股給東元，換股比例為東元電機1股換發鴻海0.305股。交易完成後，鴻海將持有東元10%股權，東元將持有鴻海約0.519%股權，交易須向主管機關送件申請核准，預計今年第4季完成。

中華信用評等公司今天發布新聞稿表示，鴻海與東元之間的新策略聯盟可望強化兩家公司在人工智慧基礎設施領域與電動車的業務布局；不過，此策略聯盟短期內應不至於對雙方的EBITDA產生顯著貢獻。

中華信評說明，鴻海與東元擬締結的策略聯盟將著重於開發標準化與模組化的人工智慧資料中心基礎設施，此項合作將結合鴻海在零組件製造、伺服器組裝與機櫃整合方面的專業，以及東元在工業電力系統與自動化領域的能力，雙方計畫整合各自在電子零組件與電動馬達方面的優勢，持續發展包括電動車在內的新業務，以提升兩者的競爭力。

中華信評指出，此次合作也希望能藉由東元美國子公司東元西屋馬達（TECO-Westinghouse）的馬達製造能力，使其扮演區域平台的角色，協助鴻海在美國推動供應鏈在地化並服務美國終端市場。

中華信評認為，此次合作符合鴻海擴大多元化經營的整體策略，即從傳統電子代工服務與消費性電子業務，跨足至具更高附加價值的業務領域，應有助於推動鴻海快速成長的人工智慧相關業務，預計雲端網路產品在2025年將占鴻海總營收約40%。

不過，中華信評認為，由於鴻海與東元仍需要時間來強化合作的效益，預期此項合作在未來幾季不太可能對鴻海或東元的整體營運地位產生顯著影響。