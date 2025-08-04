eoi極致餐飲推全台首創 Mini LED沉浸式餐廳

聯嘉（6288）自去年 11 月啟動多角化經營策略後，持續深耕 AI 科技領域，同步拓展生活場域應用。聯嘉光電集團投資成立的餐飲子公司「eoi 極致餐飲集團」旗下首間高端品牌 ──《eoi 極致餐飲》，正式落腳台北信義區宏泰交易廣場 ，開啟台灣沉浸式餐飲體驗新紀元。

聯嘉光電總經理黃昉鈺暨極致餐飲執行長表示，透過餐飲實踐沉浸式科技應用，讓創新體驗真正走入日常生活，開啟餐飲與科技融合的新篇，eoi 極致餐飲有三大核心價值，Enjoyment沉浸於當下，享受每一道料理與餐桌時光，Original，跳脫制式定義，讓每一次創作都回歸料理本質與原創初衷，Imagination以想像力開拓五感的無限可能。

聯嘉光電己經轉型為控股公司，旗下有四大重要子公司，聯嘉光電(台灣)，以生產LED號誌燈路燈、AI智慧燈桿、LED面板，將這些產品整合成最有競爭力的LED面板供應錬；美國EOI準上市公司，主攻車用及AI機器人所需的電子零組件(ECU)模組的生產製造，強化墨西哥及密西根生產製造基地(生產全自動化、管理AI化)；嘉園股份，以AI基地及未來AI機器人的經銷代理；極致餐飲娛樂，主攻沈浸式虛擬實境餐廳、5D電影院、5DKTV及虛擬實境遊樂設施。

選擇在信義區一級戰區推出全台首創 Mini LED 沉浸式餐廳，聯嘉光電集團獨家研發 Mini LED 全環繞顯示技術，將牆面與地面化為動態舞台；影像隨料理節奏切換，帶領賓客踏入夢幻花境、穿越羚羊峽谷的光影縫隙、遨遊浩瀚星海，甚至潛入海底與鯨魚共舞，實現虛實交錯的劇場級饗宴。

行政主廚陳宏儒擁有20 年義式料理經驗，精通正統技法，確保品質穩定。營運主廚陳泓叡於澳洲Good Food Guide餐廳歷練，擅長打破既有食材印象，凸顯食材原味，打造不同層次與口感疊加的料理。