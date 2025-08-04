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三安光電將併購 Lumileds！研調：牽動全球 LED 戰局

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
集邦最新LED封裝廠營收排名。集邦／提供
集邦最新LED封裝廠營收排名。集邦／提供

三安光電與Lumileds (亮銳)於8月1日公告表示，三安將與境外投資人以2.39億美元現金收購Lumileds Holding B.V.的100%股權。根據集邦LED產業需求與供給資料庫，Lumileds為全球前七名的LED封裝廠商，此次收購有助三安進入由Nichia、ams OSRAM、Cree LED、Lumileds和Toyoda Gosei組成的國際五強專利交叉授權聯盟，並收穫Lumileds二十多年來耕耘的市場地位。

儘管這項收購程序亦需提交股東會及境內外相關主管機關審議或審查，能否順利實施尚存不確定性。但如依成交條件完成所有程序，三安光電將可望於2026年第1季間接持有Lumileds的74.5%股權，並將納入合併報表範圍。

集邦表示，Lumileds於光電產業地位舉足輕重，2024年營收約為6億美元，特別專注於車用照明(頭燈、尾燈)、手機閃光燈與高階/利基照明，生產基地和團隊遍布歐洲、中國大陸、馬來西亞與新加坡。Lumileds的車用照明LED營收全球排名第三，僅次於ams OSRAM和Nichia；手機閃光燈部分已進入Apple供應鏈，營收僅排Nichia之後。至於其高階/利基照明LED營收排名全球第七，廣受歐美照明廠商青睞。

集邦分析，由於對等關稅造成經濟情勢的不確定性，LED市場價格競爭激烈，終端客戶必將期待三安進入Lumileds經營管理體系後成本獲得優化，也代表相關應用如車用照明、手機閃光燈、高階/利基照明LED 市場價格競爭將持續延燒。長期而言，三安光電的業務整合與技術能力是否可以穩定帶領原Lumileds在歐洲、中國大陸、馬來西亞、新加坡團隊朝向正向發展以維持原Lumileds客戶關係，也受到關注。

LED 營收 光電

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