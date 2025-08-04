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鴻海處分俄州電動車廠 轉攻AI資料中心拚星際之門計畫

中央社／ 台北4日電
鴻海。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
鴻海。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

鴻海今天下午公告，子公司處分美國俄亥俄州電動車廠區土地、廠房及設備給CRESCENT DUNE LLC，交易總金額3.75億美元（約新台幣112億元），處分利益1.69億美元（約新台幣50.5億元）。

產業人士分析，鴻海集團在俄亥俄州廠區轉型，鎖定先前與機電大廠東元合作的人工智慧（AI）資料中心模組化架構，延續與東元之間的策略聯盟，因應美國市場的強勁AI應用需求，加速建置AI伺服器與資料中心，鴻海集團在俄亥俄州廠區的轉型規劃，也為擴大布局美國「星際之門計畫」（Stargate Project）AI資料中心供應鏈。

星際之門計畫由美國總統川普（Donald Trump）今年1月提出，軟銀、OpenAI和甲骨文（Oracle）合資成立名為Stargate（星際之門）的企業，在美國建設AI基礎設施，總投資額將達5000億美元。

鴻海在2021年11月與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，取得Lordstown俄亥俄州當地製造電動車的廠房與設備。

不過鴻海今天下午公告，子公司Foxconn EVProperty Development LLC處分俄亥俄州Lordstown廠區的土地及廠房給CRESCENT DUNE LLC，交易總金額8800萬美元（約新台幣26.31億元），處分利益1569萬1907美元。

鴻海也代子公司Foxconn EV Asset Management LLC公告處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額2.57億美元（約新台幣76.85億元），處分利益1億5123萬6893美元；子公司Foxconn EV System LLC處分機器設備給CRESCENT DUNE LLC，交易金額3000萬美元（約新台幣8.97億元），處分利益243萬7297美元。

鴻海指出，上述3筆交易目的為活化資產、並優化廠區產品組合與營運績效。

鴻海透過英文聲明指出，集團目前在美國6個州設有據點，涵蓋4大主要產品領域的製造，包括雲端網路、智能消費電子、運算裝置，以及零組件與其他產品。鴻海指出，雲端網路產品業務被看好有顯著成長空間，鴻海廣泛持續布局，讓集團可快速靈活因應客戶與新業務需求。

鴻海表示，美國是關鍵的車用市場，對美國市場客戶與供應商承諾不變，集團具有快速擴大汽車生產因應客戶需求的能力，未來幾個月，鴻海將能進一步對外說明在美國車用領域的布局策略。

產業人士向記者指出，鴻海集團此次處分俄亥俄州原有Lordstown電動車製造廠區資產後，仍會繼續使用相關設施，處分主要目的為轉型布局聚焦AI資料中心，出售所獲資金將再投資美國。

根據公告，此次鴻海集團處分的Lordstown電動車製造廠區廠房，規模有604萬3482平方英尺，是鴻海在德州休士頓新廠用地的6倍大。

至於鴻海集團在北美電動車布局，產業人士分析，鴻海在北美市場推出Model C平台電動車業務，仍維持不變。

鴻海和裕隆合資的鴻華先進於7月初法人說明會表示，Model C美規版正在美國實地驗證，預計今年底完成開發作業。（編輯：楊蘭軒）1140803

美國 電動 Lordstown

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