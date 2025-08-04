培育海外生力軍 台灣半導體夏令營搶救人才荒

來自新加坡的16歲學生尼可拉斯．闕身穿防護衣，專心聽導覽介紹台灣先進半導體設備。來自8國的學生參加夏令營，盼激發更多人投入這個因出生率下降，造成數萬個職業空缺的台灣產業。

路透社報導，尼可拉斯．闕（Nicolas Chueh）說：「我自己很愛玩電動遊戲，所以一直都在用這些半導體產品。」因為他對這個領域感興趣，父母便替他報名了夏令營。

由美國晶片設計軟體公司新思科技（Synopsys）主辦的這場夏令營，是近年來晶片公司與台灣各所大學聯合舉辦的眾多活動之一。全球對半導體的需求大增，而半導體是驅動多數電子產品與人工智慧（AI）伺服器的核心。

不過，今年是新思科技首次以中英文雙語舉辦營隊，以協助台灣尋找海外人才。新思科技在台灣設有大量營運據點，目的就是要更貼近半導體供應鏈。

新思科技台灣區董事長暨總經理李明哲表示：「從小強化STEM（科學、技術、工程、數學）教育刻不容緩。」他相信透過夏令營，能夠激發年輕學子對晶片產業的興趣，並為業界培育未來的領導人才。

李明哲還說，鑑於台灣人口老化帶來的限制，新思科技也正考慮在海外舉辦營隊，以吸引更多人對晶片製造與設計的興趣。新思科技英文營隊收費新台幣3萬3000元，中文營隊則為1萬900元。

台灣人口約2300萬，憑藉全球最大晶圓代工廠台積電、聯發科與聯電等晶片企業，在全球半導體供應鏈中擁有舉足輕重的地位。

若半導體業出現衰退，將對台灣構成生存威脅。台灣不僅面臨來自北京的侵略威脅，國際地位也有很大一部分來自這些晶片巨擘。

根據104人力銀行的資料，半導體業職缺數從2020年第2季的1萬9401個，增至今年同期的3萬3725個。

半導體業面臨人才荒，不只缺乏像IC設計和半導體研發工程師這類的高階專業人才，就連操作員和組裝技術員等必要的生產人員也同樣短缺。

台灣出生率逐年下降，根據政府統計，每年出生人數已從2014年的21萬多人，降至2024年的約13.5萬人，導致在本地招募人才來填補這些職缺的難度增加。教育部資料也指出，同期STEM相關科系畢業生減少約15%。

台積電旗下的晶圓代工廠世界先進（VanguardInternational Semiconductor）董事長方略表示：「台灣半導體產業的成長相當迅速，速度快於我們學校每年能培養出的工程人才。」