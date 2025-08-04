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鴻海大動作！處分美國俄州資產逾百億元 鎖定AI資料中心搶先機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。記者吳康瑋／攝影
鴻海。記者吳康瑋／攝影

鴻海（2317）4日表示，代子公司公告處分位在美國俄亥俄州（FOH）的廠房與土地。供應鏈人士表示，FOH此次資產處分旨在活化俄州Lordstown廠區資產，聚焦AI資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，並因應美國強勁人工智慧（AI）需求，加速AI Server與資料中心建置

供應鏈人士指出，這次鴻海處分廠房面積達620萬平方英尺，比德州休士頓（Houston）新廠用地大六倍。總交易金額3.75億美元（約新台幣112.31億元），處分利益達1.7億美元（約新台幣50.91億元）。

供應鏈人士指出，此舉也有助於深化客戶合作關係，快速將廠房優勢轉換為AI營收。至於北美MODEL C業務維持不變。

鴻海今天有三個公告，首先是Foxconn EV Property Development LLC公告處分位在美國俄亥俄州的土地及廠房，處分目的是活化資產並優化該廠區產品組合與營運績效，處分金額8,800萬美元（約新台幣26.35億元），處分利益1,569.19萬美元（約新台幣4.69億元）。

第二，鴻海代子公司Foxconn EV Asset Management LLC公告處分機器設備。交易金額2.57億美元（約新台幣76.97億元），處分利益約1.51億美元（約新台幣45.22億元）。

第三，鴻海代子公司Foxconn EV System LLC公告處分機器設備。交易金額3,000萬美元（約新台幣8.98億元），處分利益為243.72萬美元（約新台幣7,299萬元）。

鴻海 新台幣

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