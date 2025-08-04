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大宇資取得日本人氣動畫《WIND BREAKER 防風少年》手遊代理權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

大宇資訊（6111）旗下星宇互娛4日正式宣布，取得日本超人氣作品《WIND BREAKER 防風少年》改編遊戲《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版於台港澳地區的代理權，並正式於 App Store 與 Google Play 雙平台開放事前預約！遊戲忠實還原「風鈴高中」與各大勢力間的經典對決，搭配動畫級 3D 分鏡與熱血劇情，邀請玩家一同踏上守護街道、締結友情的成長旅程！

這是首款改編自《WIND BREAKER》動畫的官方授權遊戲，遊玩橫跨行動PC雙裝置，並由日本原作作者にいさとる親自監修原創劇情，並集結動畫原班聲優演出，重現原作熱血與情義並存的街頭青春戰鬥世界。

《WIND BREAKER 不良英雄譚》採用高品質 3D 模型與動態鏡頭，呈現原作經典場景與戰鬥張力，搭配角色間專屬語音與豐富劇情支線。遊戲內建簡易操作與自動戰鬥模式，無論新手或資深玩家都能輕鬆體驗拳拳到肉的爽快連擊。多種雙人技能組合隱藏不同效果，並根據角色間關係與定位自由配置，打造屬於自己的夢幻陣容！

動畫 日本 App Store

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