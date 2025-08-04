英業達布局泰國滿周年 新廠適逢美泰關稅降至19%將受惠

代工大廠英業達（2356）作為台鏈AI伺服器代工廠的一員，不僅同時為「亞馬遜（AWS）、戴爾（Dell）」等大廠供應 AI伺服器主機板，更憑藉強大的技術實力，搶下輝達（NVIDIA）AI伺服器「液冷」及「主機板設計」的專案大單。面對地緣政治帶來的衝擊，團隊則積極的朝海外布局，其中，最新啟用的泰國廠區則是旗下「伺服器主板（L6）、機櫃（L7~10）」等產品的主要生產基地。

對此，市場法人認為，雖然美國才剛宣布要將泰國關稅，從36%往下砍到19%，不過英業達受惠自身近年積極推動的全球產業加速轉型計畫，因此成功搭上這波低關稅的順風車，因此在其他伺服器產地，包括「墨西哥（25%）、越南（20%）、印度（25%）」等地，仍須繳納高關稅的情況之下，英業達此次在泰國（19%）開出的新產能，有望助攻集團下半年出貨動能大增，外界也看好其有望幫助團隊進一步推升整體營運表現。

事實上，英業達作為全球領先的電子製造服務供應商，選擇在泰國設立新廠，不僅看重泰國優越的地理位置與完整的產業基礎，更肯定泰國市場潛力充沛、人才素質優異。而英業達團隊則透露，集團近日歡慶「成立50周年華誕暨泰國成立一周年」紀念，而英業達在台灣創新與承諾的50周年，奠定了堅實的基礎。「去年，我們收到客戶指定，進軍泰國市場，成立伺服器主機板生產基地，而這也標誌著我們將朝著連結創新與全球未來邁出了重要一步。」