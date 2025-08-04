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勤業眾信攜AWS啟動AI培訓 打造企業AI轉型推手

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所運用Amazon Web Services（AWS）技術與課程資源舉辦「AWS 百人培訓認證班」。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所運用Amazon Web Services（AWS）技術與課程資源舉辦「AWS 百人培訓認證班」。業者提供

勤業眾信聯合會計師事務所1日啟動「AWS 百人培訓認證班」，為期三個月，透過 Amazon Web Services（AWS）技術與課程資源，協助內部顧問團隊深化生成式AI知識與應用能力，強化商業洞察與決策能力，進一步提升企業數位轉型的服務能量。

這項課程專為勤業眾信顧問設計，首堂課由「Generative AI for Executives」打頭陣，聚焦生成式AI在商業場景的實際應用與價值創造，並探討跨產業案例與AI治理關鍵，協助學員掌握推動AI專案所需的核心概念與工具。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總陳威棋指出，生成式AI已成為推動企業轉型與創新的核心驅動力。透過這次與AWS的合作，不僅有助團隊強化技術基礎與AI思維，也將進一步提升顧問團隊在面對客戶時，提出具前瞻性與高價值解方的能力。

他強調，唯有系統化、實務導向的訓練，才能培養兼具技術力與產業洞察的AI顧問團隊，協助企業在AI浪潮中率先布局。

AWS也表示，能夠參與這次百人培訓計畫感到榮幸，未來將持續提供雲端與AI領域的技術支持與資源，協助台灣企業強化數位韌性，打造具競爭力的AI應用生態

透過這場為期三個月的「百人共學」，勤業眾信展現持續投入AI轉型的企圖心，未來也將扮演產業AI化的關鍵推手，協助客戶邁向智慧營運與永續創新的新階段。

AI 生態

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