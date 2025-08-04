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三安光電將併購Lumileds 集邦：牽動全球LED戰局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

三安光電與Lumileds（亮銳）8月1日公告表示，三安將與境外投資人以2.39億美元現金收購Lumileds Holding B.V.的100%股權。根據TrendForce LED產業需求與供給資料庫，Lumileds為全球前七名的LED封裝廠商，此次收購有助三安進入由Nichia、ams OSRAM、Cree LED、Lumileds和Toyoda Gosei組成的國際五強專利交叉授權聯盟，並收穫Lumileds二十多年來耕耘的市場地位。

儘管這項收購程序需提交股東會及境內外相關主管機關審議或審查，能否順利實施尚存不確定性。但如依成交條件完成所有程序，三安光電將可望於2026年第1季間接持有Lumileds的74.5%股權，並將納入合併報表範圍。

TrendForce表示，Lumileds在光電產業地位舉足輕重，2024年營收約6億美元，特別專注於車用照明（頭燈、尾燈）、手機閃光燈與高階/利基照明，生產基地和團隊遍布歐洲、中國大陸、馬來西亞與新加坡。Lumileds的車用照明LED營收全球排名第三，僅次於ams OSRAM和Nichia；手機閃光燈部分已進入Apple供應鏈，營收僅排Nichia之後。至於其高階/利基照明LED營收排名全球第七，廣受歐美照明廠商青睞。

TrendForce分析，由於對等關稅造成經濟情勢的不確定性，LED市場價格競爭激烈，終端客戶必將期待三安進入Lumileds經營管理體系後成本獲得優化，也代表相關應用如車用照明、手機閃光燈、高階/利基照明LED 市場價格競爭將持續延燒。長期而言，三安光電的業務整合與技術能力是否可以穩定帶領原Lumileds在歐洲、中國大陸、馬來西亞、新加坡團隊朝向正向發展以維持原Lumileds客戶關係，也受到關注。

LED 營收 光電

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