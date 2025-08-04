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系微攜手技嘉旗下技鋼 搶攻AI資料中心商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）4日宣布攜手技嘉（2376）旗下伺服器廠技鋼，推出搭載超微（AMD）EPYC處理器的伺服器平台，並導入最新的Open Compute Project（OCP）資料中心技術。

系微表示，技鋼液冷伺服器採用第5代AMD EPYC處理器及即將推出的下一代AMD EPYC處理器，提供卓越的散熱效率與運算密度，加速AI訓練與推論。這些平台整合InsydeH2O與AMD openSIL，以快速啟動平台、充分發揮晶片功能並強化安全性。搭配Supervyse OPF提供企業級OpenBMC，符合技鋼對系統管理可靠性、安全性與效能的嚴格標準。

為強化韌體層級的防護，技鋼採用Insyde的安全專業技術，導入符合NIST SP 800-193標準的平台韌體韌性 (PFR)。

「系微與技鋼等合作夥伴正共同塑造資料中心韌體的未來。」系微系統韌體事業部副總Bryant Lee表示。「我們與OCP驅動的資料中心技術保持一致，協助客戶打造安全且可擴展的AI基礎架構。」

「系微是我們不可或缺的技術合作夥伴。」技鋼副總 Andy Chen表示。「他們對OCP專案的深厚理解與技術專業，協助我們發揮設計潛力，並在不斷演進的產業需求中保持領先。」

AMD 系微 平台

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