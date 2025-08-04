NCC內政部數發部5日開會 討論災難漫遊通案機制

颱風丹娜絲造成嘉南地區通訊設備毀損，朝野立委關注是否能透過災難漫遊，讓民眾連到其他持續運作的通訊網路，確保基本通訊。NCC代理主委陳崇樹今天表示，技術面沒有問題，預計明天將與內政部、數發部開會討論，盼建立一套通案機制。

立法院交通委員會邀請數發部、NCC、中華電信、台電等單位就「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」進行專題報告。

根據NCC統計，丹娜絲颱風7月6日造成嘉義與台南地區通訊設備嚴重毀損，有1萬2296戶市話因強風吹斷電線桿及纜線，致市話中斷；行動基地台有1293座因電力中斷或基地台遭強風吹毀，導致嘉義與台南地區大範圍行動通訊服務中斷。

NCC說明，經電信業者全力搶修，截至7月31日，仍受影響的台南北門區及學甲區市話用戶數為113戶，因近期陸續受外圍環流及豪雨災情影響作業，中華電信預計8月15日前修復；受損行動基地台方面，除部分行動基地台的天線鐵塔遭強風吹倒，無法於短時間內立即修復，採架設臨時基地台方式提供行動通信號涵蓋外，其他基地台均恢復運作。

民進黨立委李昆澤詢問，除了透過臨時基地台、行動基地台車、衛星通訊車等臨時處置方式，是否有機會透過漫遊維持通訊。陳崇樹說明，數發部已進行概念驗證（Proof of concept，PoC）試驗，技術上沒有問題，對於非特殊時期使用漫遊的可行性，目前法制面有空間，預計明天會同內政部、數發部協調研商相關機制。

財源方面，數發部次長闕河鳴補充，根據救災及緊急動員相關法律，國家必須負擔動員時期漫遊的衍生費用，而平時的漫遊費用是以商業機制處理，將研議救災時是否能根據行政命令、使用政府的錢。至於立委關注是否可運用電信事業普及服務基金（電信基金），闕河鳴表示，因其財源來自業者，必須盤點相關法令。

國民黨立委洪孟楷引述媒體報導詢問，NCC上週評估本週三前可啟用漫遊服務，台灣大哥大、遠傳等業者是否能如期啟用。陳崇樹表示，如果純技術面是可以，但仍有些細節要討論，此外，先前業者已透過臨時站台的方式來恢復涵蓋，並調整行動車與行動基地台天線角度來優化，這段期間災區其實是有信號的。

民眾黨立委林國成建議，漫遊可在救災時發揮很大的功能，盼NCC盡快盤點目前法規不足面向。陳崇樹說明，明天會議將建立一套未來適用的SOP與長治久安的通案機制，由於過往並未操作過電信管理法及災害防救法相關機制，因此跨部會將共同討論如何協力。

陳崇樹也告訴中央社，明天會議將聚焦建立未來的通案機制，例如相關費用是由哪個機關來處理，依據電信管理法第22條規定，若介接災害防救法是由內政部處理，而數位部也有一些資源，可以幫忙一下。