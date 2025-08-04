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盼科技教育扎根 永齡基金會辦小學機器人大賽

中央社／ 台北4日電
永齡基金會4日在台北主辦第1屆「永齡希望小學機器人大賽」，執行長郭曉玲（中排左5）出席開幕記者會與眾人合影留念。中央社
永齡基金會4日在台北主辦第1屆「永齡希望小學機器人大賽」，執行長郭曉玲（中排左5）出席開幕記者會與眾人合影留念。中央社

永齡基金會執行長郭曉玲表示，近年來科技變革迅速，尤其是人工智慧（AI）應用發展速度快，永齡基金會深感科技教育的重要性，透過舉辦小學生的機器人比賽，讓科技教育持續向下扎根，鼓勵參賽小學生自我學習與自我探索，培養解決問題的能力。

永齡基金會今天主辦第一屆「永齡希望小學機器人大賽」，郭曉玲出席致詞表示，此次小學生機器人賽特色，在於規格完全比照國際比賽，永齡基金會與專業團隊合作，包括比賽設計、裁判等，都是按照國際規格打造，讓參賽小朋友可以參與國際性的比賽舞台。

郭曉玲表示，比賽設計整合教育中的科技、科學、數學、工程等基礎學習，進一步培養小朋友的基礎邏輯和協作，以及面對挫折和解決問題的具體方式，完成小朋友想要參加機器人比賽的夢想。

郭曉玲說，參賽小朋友從理解、學習、組裝、寫程式到操作與除錯，每一個錯誤、每一場失控、每一次成功，都是深刻的學習。

永齡基金會指出，AI科技教育的發展正快速席捲全球，現實對弱勢孩子而言，機器人教育的資源遙不可及，為了彌平教育資源落差，永齡基金會開放全台希望小學報名，只要成功組隊就捐贈標準機器人套件、規劃專業教師培訓、甚至模擬國際賽事舉辦，讓資源匱乏的孩子也能擁抱世界舞台。

永齡基金會表示，發起永齡希望小學計畫超過18年，除了符合教育部學習扶助的國英數學科課後輔導，更自主發起多元與STEM（科學、技術、工程、數學）領域課程。

永齡基金會指出，將在8月5日在台灣科學教育館與台北市立天文科學教育館舉辦STEM夏令營，預計有超過1000位來自偏鄉的孩子親身經歷，從宇宙觀測科學到科技創新的體驗。

第1屆永齡希望小學機器人大賽4日上午在台北三創生活園區開幕，參賽小朋友於場邊練習，透過機器人教育學習邏輯思考、團隊合作及解決問題的能力。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽4日上午在台北三創生活園區開幕，參賽小朋友於場邊練習，透過機器人教育學習邏輯思考、團隊合作及解決問題的能力。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（左2）與小朋友擊掌致意。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（左2）與小朋友擊掌致意。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（黑衣）出席與小朋友合影留念。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（黑衣）出席與小朋友合影留念。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（圖）致詞勉勵。中央社
第1屆永齡希望小學機器人大賽開幕記者會4日上午在台北三創生活園區舉行，永齡基金會執行長郭曉玲（圖）致詞勉勵。中央社

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