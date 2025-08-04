資金卡位機器人展！濱川突圍半年線 亞光財報亮眼添動能

「232條款」陰影持續籠罩市場，台股4日早盤延續跌勢，權王台積電（2330）回測月線支撐，整體盤勢偏空。不過，機器人概念股在產業題材與政策趨勢雙重加持下，逆勢吸引資金進駐，成為盤面少數多頭聚焦的族群。

「2024台灣機器人與智慧自動化展」將於8月20日至23日登場，相關題材熱度持續升溫，市場預期有望推升機器人產業能見度。同時，台積電總裁魏哲家日前指出，「人形機器人市場具高度潛力，客戶持續看好未來需求」，也為產業前景注入信心，強化AI與智慧製造整合應用的投資想像空間。

盤面上，濱川（1569）人氣快速聚集，率先攻上漲停鎖死，亞光（3019）另有智慧眼鏡與光學元件題材，兩強同步突破半年線。資金湧入推升高鋒（4510）、全球傳動（4540）、羅昇（8374）、致茂（2360）、和大（1536）、均豪（5443）、所羅門（2359）等機器人與自動化供應鏈個股聯袂走高，形成盤中抗空主力部隊。

其中，光學鏡頭大廠亞光第2季財報表現亮眼，稅後純益達7.99億元，季增2.62倍、年增79%，每股純益2.86元，優於市場預期；上半年累計稅後純益達10.19億元，年增83%，每股純益3.65元。展望第3季，公司表示，全球經濟情勢仍具挑戰性，將審慎因應市場變化，並持續強化競爭優勢。

亞光目前掌握三大發展契機：一為與LGIT策略合作，搶攻車載與高階智慧手機鏡頭市場；二為菲律賓新廠進度加快，強化東南亞產能佈局；三為領先投入Metalens先進技術開發，持續擴大技術門檻與市場護城河。

法人分析指出，雖然大盤短線受國際關稅爭議與地緣政治不確定性影響，呈現低檔震盪格局，但在AI應用與智慧製造浪潮推動下，機器人與自動化題材具中長線潛力。隨著產業展會臨近，預期將持續吸引市場關注與資金卡位，後續動能值得留意。