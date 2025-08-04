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美晶片關稅8月開獎 台灣半導體受影響待觀察

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
法人分析，半導體關稅預期8月上旬公布、中旬以後實施。（本報系資料庫）
法人分析，半導體關稅預期8月上旬公布、中旬以後實施。（本報系資料庫）

美國政府4月以國安名義發起晶片產業調查，台灣、南韓等高度依賴半導體的國家密切追蹤關注，法人分析，預期8月上旬公布、中旬以後實施，台灣半導體包含台積電（2330）、日月光（3711）、聯電（2303）、世界先進（5347）等台灣廠區產能需求受間接影響的部分需要持續觀察，雖然廠商直接影響有限，且是客戶進口商負擔，但憂心客人因關稅成本墊高會干擾採購額度。

依據美國商務部⻑盧特尼克7月27日表示，將在兩周內公布調查結果。美國總統川普先前曾喊出要增加更多半導體關稅。

依據外資報告預測，美國232條款半導體關稅徵收的時間窗口基本明確，可能在8月中旬之後實施，最遲不超過9月。

關稅 半導體 美國商務部

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