第2季全球智慧型手機營收突破千億美元 創歷年同期新高
Counterpoint Research最新統計，2025年第二季全球智慧型手機營收年增10%，首度在第二季突破1,000億美元大關。前五大品牌營收皆呈現年增，其中蘋果以13%的成長幅度領先市場，蘋果同時締造歷年第二季營收新高，市占率達43%，穩居全球營收榜首。
Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，儘管多個主要市場仍面臨總體經濟挑戰，全球智慧型手機市場在2025年第二季仍呈現量與值的雙重成長。隨著美國關稅壓力緩解，手機OEM品牌在已開發市場受惠於高階機種的強勁需求。加上分期付款方案更普及、舊機換新計畫升級與促銷活動更積極，進一步降低高階裝置的購買門檻，加速市場高階化趨勢，甚至超出先前預期。
Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出，蘋果在2025年第二季持續穩居營收領先地位，主要由於iPhone 16系列在各地市場的強勁表現，搭上整體市場高階化浪潮。由於關稅政策不確定性，美國市場出貨提前進行；而在日本，iPhone 16e銷售強勁，使日本成為Apple增速最快的市場之一。此外，中東非洲與印度等新興市場也持續呈現穩健成長。
展望下半年，Counterpoint Research預期智慧型手機市場的高階化趨勢將持續，營收增幅將持續高於出貨量增幅。此外，市場對生成式AI智慧型手機與折疊裝置的關注日益提升，將為產業帶來新的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言