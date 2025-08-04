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第2季全球智慧型手機營收突破千億美元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
蘋果以13%的成長幅度領先市場。中新社
蘋果以13%的成長幅度領先市場。中新社

Counterpoint Research最新統計，2025年第二季全球智慧型手機營收年增10%，首度在第二季突破1,000億美元大關。前五大品牌營收皆呈現年增，其中蘋果以13%的成長幅度領先市場，蘋果同時締造歷年第二季營收新高，市占率達43%，穩居全球營收榜首。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，儘管多個主要市場仍面臨總體經濟挑戰，全球智慧型手機市場在2025年第二季仍呈現量與值的雙重成長。隨著美國關稅壓力緩解，手機OEM品牌在已開發市場受惠於高階機種的強勁需求。加上分期付款方案更普及、舊機換新計畫升級與促銷活動更積極，進一步降低高階裝置的購買門檻，加速市場高階化趨勢，甚至超出先前預期。

Counterpoint Research研究總監Jeff Fieldhack指出，蘋果在2025年第二季持續穩居營收領先地位，主要由於iPhone 16系列在各地市場的強勁表現，搭上整體市場高階化浪潮。由於關稅政策不確定性，美國市場出貨提前進行；而在日本，iPhone 16e銷售強勁，使日本成為Apple增速最快的市場之一。此外，中東非洲與印度等新興市場也持續呈現穩健成長。

展望下半年，Counterpoint Research預期智慧型手機市場的高階化趨勢將持續，營收增幅將持續高於出貨量增幅。此外，市場對生成式AI智慧型手機與折疊裝置的關注日益提升，將為產業帶來新的成長動能。

蘋果 智慧型手機

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