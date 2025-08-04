颱風丹娜絲重創基地台 中華電信：10月底前復原

丹娜絲颱風襲台已近一個月，但仍有部分災區電信斷訊，朝野立委不滿修復進度太慢，中華電信董事長簡志誠今日表示，預計市話、寬頻、MOD的障礙會在8月5日完成修復，而待修復的33站行動基地台，預定10月底前全數復原完畢。

立院交通委員會今邀請數發部、NCC、中華電信、台電等單位，就「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」進行專題報告。

NCC代理主委陳崇樹表示，目前每日仍有30餘輛行動基地台車在嘉南地區提供服務，3大行動通信事業均額外贈送受災用戶連續2個月300分鐘免費通話數，也提出多項關懷措施，協助災區民眾儘早恢復日常生活。

對於未來是否會有進一步的作為，數發部次長闕河鳴表示，會再協助業者購置可設置衛星終端設備的行動車，機動強化通訊韌性，目前規劃3家電信業者將各增購3台可設置衛星終端設備的行動車，供災害緊急應變運用。

闕河鳴表示，此次風災造成大規模停電，基地台無法提供服務，數發部也會協助業者購置移動式緊急發電機，機動調度提供停電區域基地台正常運作，目前3家電信業者已表達意願，並預計購置200餘台可攜式緊急發電機，供停電區域基地台所需電力。