颱風丹娜絲重創基地台 中華電信：預定10月底前復原

丹娜絲颱風重創南台灣，造成當地通訊中斷，中華電信董事長簡志誠今天表示，預計8月5日完成市話、寬頻、MOD的障礙修復，33站待修復行動基地台部分，預定10月底前全數復原完畢。

立法院交通委員會邀請數發部、NCC（國家通訊傳播委員會）、中華電信、台電等單位，就「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」進行專題報告。

根據中華電信統計，截至7月31日，台南市、嘉義縣市、雲林縣等地區尚有2141戶市話、764戶寬頻、33戶MOD、33站行動基地台待修復，且因應復原空窗期間，已採臨時工法建設行動站點，提供區域行動網路服務。

NCC代理主委陳崇樹說明，目前每日仍有30餘輛行動基地台車在嘉南地區提供服務，3大行動通信事業均額外贈送受災用戶連續2個月300分鐘免費通話數，也提出多項關懷措施，協助災區民眾儘早恢復日常生活。

針對未來策進作為，數發部次長闕河鳴說明，將協助業者再購置可設置衛星終端設備的行動車，機動強化通訊韌性，目前規劃3家電信業者將各增購3台可設置衛星終端設備的行動車，供災害緊急應變運用。

闕河鳴表示，數發部將鼓勵電信業者改裝31輛未設置衛星終端設備的行動車，並補助購置衛星終端設備機架、國產路由器、防火牆、Wi-Fi AP等設備，以利後續設置衛星終端設備，供災害緊急應變運用。

闕河鳴說明，本次風災，大規模停電造成基地台無法提供服務，數發部將協助業者購置移動式緊急發電機，機動調度提供停電區域基地台正常運作。目前3家電信業者已表達意願，並預計購置200餘台可攜式緊急發電機，供停電區域基地台所需電力。

闕河鳴表示，數發部將與NCC協同合作，持續輔導電信事業精進災區通訊韌性相關作為，並以本次災損嚴重地區先行辦理，例如加速建置具72小時備援電力的高抗災基地台、結合台電變電所提供共構共站基地台用電等。

闕河鳴表示，對於因基地台後傳光纖附掛於電桿，隨同電桿損壞而中斷的情形，數發部將協同電信業者及NCC，研議推動光纜地下化的可行性，並針對避難場所等災害風險地區，評估分階段辦理的規劃方向。

陳崇樹補充，將請電信業者規劃電纜地下化或增加桿線、鐵塔抗風係數，避免再因強風造成電桿或電信設備毀損。考量地下化成本高，政府能設置共同管道，透過公私協力，減低電信業者地下化成本，以增加電纜地下化可行性。