歐盟AI監管法案生效 最高罰12億

隨著歐盟人工智慧法案（AI Act）的新條款於八月二日生效，ＡＩ供應商在歐洲將受到國家的監管，違規者面臨最高三千五百萬歐元（約台幣十二億元）罰款，而通用人工智慧（ＧＰＡＩ）也被納入監管。

在國家監管方面，八月二日起成員國須通知歐盟執委會，將指派哪些市場監管機關來監督企業是否遵守這項ＡＩ法案。但Euronews引述民主與科技中心公平與數據計畫主任卡布雷拉報導，許多成員國無法在生效日前指派監管機構。

歐洲政策研究中心 (ＣＥＰＳ) 副研究員波古茨基說，所需作業相當複雜，包括各國需建立市場監管機關、制定制裁制度，並找到具備ＡＩ、網路安全等專業知識的人員。此外，歐盟和國家層級也需妥善協調，他說，ＡＩ法案如何與一般資料保護規則（ＧＤＰＲ）、數位服務法和數位市場法等現有法規互動，這非常複雜且具挑戰性。

同時生效的還有處罰條款，違反ＡＩ法案的公司可能被處以最高三千五百萬歐元罰款，或最高相當於其全球年營業額百分之七的罰款，以較高者為準。卡布雷拉指出，成員國選擇罰款的作法可能會有很大差異。

此外，ＧＰＡＩ系統也納入監管，這些系統包括社群平台Ｘ的Grok、Google的Gemini和OpenAI的ChatGPT等大型語言模型。歐盟委員會七月發布了ＧＰＡＩ實踐準則，規範透明度、版權及安全保障等問題，目的在協助ＧＰＡＩ模型供應商遵守ＡＩ法案。

歐盟執委會說，未簽署該準則的公司將面臨更嚴格審查，簽署的公司則被視為遵守ＡＩ法案。美國科技巨頭Meta上周表示不會簽署，但Google和OpenAI等公司則表示將會簽署。