微軟重大更新 Office 部分功能2026年停止支援

外電報導，微軟已在Microsoft 365管理中心發布重要通知，提醒用戶部分Office智慧服務功能將於2026年1月起停止支援，需更新至最新版本方可繼續使用，換言之，舊款Office部分功能將無法使用。

據微軟發布的重要通知指出，為確保Office應用程式中的「朗讀」、「轉錄」和「聽寫」功能能持續高品質運作，微軟將升級後端支援服務，自2026年1月起，若Office用戶端版本低於16.0.18827.20202，將無法使用上述功能。