銅箔基板廠台光電注資加州子公司 擴大投資美國

銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）昨（3）日宣布，加碼投資美國加州全資子公司Arlon EMD 4,900萬美元（約新台幣14.5億元）。這是又一家重量級台灣企業擴大投資美國，該擴建計畫預計2026年底在加州營運。

台光電是台灣證券史上，第一檔股價站上千元的PCB相關個股，上周五（1日）收盤價為1,120元、漲15元。法人看好，隨著CCL需求續強，台光電擴大美國投資，搶搭美國製造商機，將助攻營運。

台光電表示，此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。Arlon EMD是美國專業材料製造商，加州製造基地45年來為北美、歐洲、亞洲市場提供服務。

台光電董事長董定宇表示，這項投資將強化公司在北美生產的產品組合，能更快速回應市場需求，亦能降低風險並應對產能需求的激增。

台光電超前部署全球產能，2025年將完成中國大陸黃石、中山，以及馬來西亞檳城廠區擴充，總產能提升33%。2026年接續在桃園、昆山、中山投資新廠房及產能。馬來西亞檳城也將在2026年啟動產能擴充，完成後總產能將再增近30%。